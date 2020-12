BTS: Canciones del álbum 'BE' que debutan en las listas globales de Billboard

Tras el lanzamiento del 21 de noviembre del álbum BE de BTS, las mega estrellas surcoreanas registraron las siete canciones del set tanto en Billboard Global 200 como en Billboard Global Excl, con fecha del 5 de diciembre.

Gráficos de EE. UU. seis canciones del álbum debutan en cada recuento, mientras que "Dynamite", ex líder en las listas de éxitos, continúa en cada ranking y es parte de la lista de canciones de BE. En total, BTS registra siete canciones en la lista anterior y ocho en la última, donde también aparece "Boy With Luv" de 2019, con Halsey.

En total, las siete canciones del álbum se combinaron para 351.9 millones de transmisiones y 368,000 en ventas digitales en todo el mundo en la semana que terminó el 26 de noviembre, según se confirmó a La Verdad Noticias.

Como se informó anteriormente, la pista de apertura del álbum, "Life Goes On", se estrena en la cima de ambas clasificaciones mundiales, mientras que "Dynamite" regresa en los números 2 (Global Excl. US) y 3 (Global 200), lo que convierte a BTS en el primer acto de la historia. mantenga simultáneamente las dos primeras posiciones en Global Excl. Gráfico de EE. UU.

BTS tiene varias canciones en las listas de los Billboard

Lista de Billboard donde aparece BTS

"Dynamite", el primer sencillo en inglés del grupo, anteriormente encabezó el Global Excl. Listado en EE. UU. Durante cinco semanas y Global 200 durante tres.

A partir de ahí, el resto de las canciones del álbum se ubican en el top 40 de ambas listas, lideradas por "Blue & Grey" en el puesto 9 en Global 200 y en el puesto 15 en Global Excl. Gráfico de EE. UU. Vea a continuación un resumen completo de las clasificaciones actuales de las canciones.

Global 200

No. 1, "La vida continúa"

No, 3, "Dinamita"

N.º 9, "Azul y gris"

No, 16, "Quédate"

No. 22, "Vuela a mi habitación"

No. 28, "Telepatía"

No. 30, "Enfermedad"

Global Excl. NOS.

No. 1, "La vida continúa"

No. 2, "Dinamita"

No. 15, "Azul y gris"

No. 20, "Vuela a mi habitación"

No. 28, "Telepatía"

No. 32, "Quédate"

No. 35, "Enfermedad"

No. 130, "Boy With Luv" (con Halsey)

El álbum predominantemente en idioma coreano se desempeña esencialmente mejor en el Global 200, que incluye datos de EE. UU., Que el Excl.

En la lista de Estados Unidos, oponiéndose a la tendencia de la mayoría de los actos de Corea del Sur y Japón (y canciones en idiomas distintos del inglés en general), como BLACKPINK, Lisa y Twice. BTS reclama tres éxitos top 10 simultáneos en el Global 200 en lugar de dos en el Excl. Estados Unidos, y llega al top 30 con siete canciones en la lista anterior, frente a cinco en la última.

"Fly to My Room" es la única canción del grupo que ha debutado más alto en Global Excl. U.S. chart, en el n. ° 20, que en el Global 200, donde comienza en el n. ° 22.

También quizás sorprendentemente, el éxito de BTS en 2019, "Boy With Luv", es el número 130 en Global Excl. U.S. chart, aunque ausente en el Global 200.

A pesar de que el nuevo material del grupo se desempeñó un poco más fuerte en el Global 200, el acto brilla más en el Global Excl.

Cuenta estadounidense con un título más antiguo que presenta a un artista estadounidense con una historia sustancial en las listas de Billboard con base en EE. UU.

Mientras tanto, BTS es el primer grupo en conquistar simultáneamente el Billboard Artist 100, Billboard 200 y Billboard Hot 100, ya que se abre en la cima de las dos últimas listas con BE y "Life Goes On", respectivamente.

Además, "Life Goes On" es la primera canción cantada principalmente en coreano que encabeza el Hot 100 en los 62 años de historia de la lista.

