BTS: Canciones de Suga que nos harán AMARLO por su autenticidad inquebrantable

Hay una razón por la que Suga de BTS llama a su estudio Genius Lab: todo lo que crea se convierte en un éxito instantáneo entre los fanáticos. Sus habilidades para rapear, cantar, producir y escribir canciones no pasan desapercibidas para ARMY, que se toma el tiempo de desarmar cada una de sus pistas para encontrar el significado más profundo detrás de ellas.

A través de letras honestas que capturan sus sentimientos más íntimos, las canciones de Suga como solista guían a los oyentes a través de su desafiante viaje hasta el top de las listas internacionales. A pesar de todo, Suga mantuvo su autenticidad como artista, y esa calidad continúa resonando profundamente entre los fanáticos hasta el día de hoy.

Canciones de Suga con y sin BTS que han reflejado su autenticidad

Hasta ahora, a Suga se le atribuyen más de 100 canciones como productor y compositor. Sus diferentes personajes como Suga y Agust D le han permitido experimentar con diferentes temas, conceptos y sonidos a lo largo de su carrera. Dado que es un músico talentoso que puede hacer un poco de todo, eso lo convierte en uno de los artistas más buscados en el mercado musical actual. Ya ha colaborado con grandes estrellas como Halsey, MAX e IU, y eso es solo un pico de su impresionante discografía.

Las canciones de Suga cuentan muchas historias, y lo que los fans aprecian de todas es que no guardan nada. Desde sentirse inseguro sobre el futuro y frustrado por los enemigos que lo critican innecesariamente, hasta estar orgulloso de su éxito y querer hacer alarde de él, las letras de Suga son tan auténticas como pueden ser. Estos son algunos de los mejores proyectos en solitario de Suga que muestran su vulnerabilidad.

Abril de 2015: "Intro: The Most Beautiful Moment In Life"

Los fanáticos saben que Suga es un gran fanático del baloncesto, por lo que usar su amor por el deporte como una metáfora de los desafíos de la vida en "Intro: The Most Beautiful Moment In Life" de BTS es muy significativo. "Lo que estoy disparando en el aro son mis innumerables pensamientos y preocupaciones. Finjo conocer el mundo, pero mi cuerpo aún no está listo. Dispara, la cancha es mi campo de juego", rapea Suga en la pista.

Estas "preocupaciones" son las presiones que siente para tener éxito. Aunque su pasión lo hace feliz, cree que no estará a la altura de las expectativas de la sociedad. Después de mucho reflexionar, decide confiar en su instinto e ignorar el ruido. "Me pregunto de nuevo, ¿estoy feliz ahora? La respuesta ya está ahí, estoy feliz", dice al final, llegando a la conclusión de que todos están en su propio camino y la definición de éxito no es la misma en todos.

Agosto de 2016: "Agust D"

En una entrevista del 22 de mayo con TIME, Suga explicó que, si bien sus personajes Suga y Agust D cantan sobre "sueños y esperanza", hay una gran diferencia en la forma en que presenta esos temas dependiendo de la persona que esté usando. "Hay mucho más que puedo expresar abiertamente y puedo mostrar un lado más crudo de mí mismo (con Agust D)", dijo Suga.

En su mixtape debut, que alcanzó el número 3 en la lista de álbumes mundiales de Billboard dos años después de su lanzamiento original en 2016, Suga narra su ascenso al estrellato y cómo solía cuestionar si alguna vez podría tener éxito como artista, pero a través de la perseverancia y la dedicación se las arregló para salir victorioso.

A pesar de lo que otros puedan pensar, no le fue fácil llegar a su puesto y continúa trabajando duro todos los días para mantener su impulso ascendente. "¿Porque estoy ocupado 24 horas al día, 7 días a la semana?¿ qué descanso? Espero que esos idiotas que han perdido sus oportunidades se hagan compañía", le dice Suga a sus enemigos en la canción principal.

Octubre de 2016: "First Love"

Una vez más, Suga utiliza otra de sus pasiones como metáfora de sus experiencias de vida. Esta vez, dice que el piano fue su "primer amor" porque fue una forma de escapismo durante sus primeros días de infancia. Cuando jugaba, sentía que nada en el mundo podría interrumpir su momento de paz. A medida que crecía, comenzó a dudar de sí mismo mientras perseguía la música de verdad, lo que lo hizo retroceder un paso de su pasión. Independientemente de cómo se sienta, Suga sabe que la música siempre estará ahí para darle la bienvenida con los brazos abiertos.

"Incluso cuando te aparté, incluso cuando me resentí conocerte, estabas firmemente a mi lado". Suga dice del instrumento. "Mi nacimiento y el final de mi vida. Estarás allí para vigilarlo todo".

Agosto de 2018: "Trivia: Seesaw"

Suga mantiene el simbolismo en "Balancín", en el que compara una relación difícil con un complicado juego de balancín en el que nadie quiere bajarse. "Un juego de balancín que se repite. Ya es hora de que le pongamos fin", rapea.

A pesar de que ya no sienten lo mismo el uno por el otro y discuten constantemente, dos amantes parecen no poder separarse porque se han acostumbrado tanto el uno al otro. "Una competencia entre nosotros que se convirtió en una llamarada, encendiendo peleas. Solo terminará si alguien sale de aquí", dice Suga.

Aunque sabe que la otra persona saldrá herida si "se aparta", Suga encuentra el coraje primero y se va.

Febrero de 2020: "Interlude: Shadow"

En "Interlude: Shadow", Suga se encuentra nuevamente en una encrucijada. Ahora que está en la cima, tiene miedo de perder todo por lo que ha trabajado. "Puedo saltar en el aire pero también lanzarme", dice, sin saber exactamente por qué se siente así. "Tienes una casa grande, autos grandes, anillos grandes. Todas las cosas que querías, las tienes todas. Entonces, ¿cuál es el problema?"

El tráiler de regreso de "Shadow" de Suga expresa sus pensamientos oscuros sobre la fama de manera tan hermosa a través de imágenes inquietantes que se sienten como si estuviera constantemente bajo un microscopio. A los fanáticos les encantó tanto el video que lo ayudaron a alcanzar casi 20 millones de visitas en sus primeras 24 horas, convirtiéndolo en el estreno más grande para un tráiler de regreso de BTS.

Mayo de 2020: "D-2"

Suga también reflexiona sobre su crecimiento en su segundo mixtape, D-2. En el sencillo principal del proyecto "Daechwita", Suga muestra un lado más seguro de sí mismo, reconociendo que se merece todo su éxito, a pesar de lo que dicen sus enemigos. "Pon el pasado en un cofre de arroz. Estoy a punto de cenar en lo que sé que es mío. Cállate, sí, me llamas cachorro, nací tigre", rapea Suga, mostrando que es un luchador que continúa superar situaciones difíciles.

En una entrevista del 22 de mayo con Billboard, Suga explicó que se sintió "más relajado" al crear D-2 porque no se aferró a ciertas expectativas. "Mi mixtape anterior se enfocaba más en ser mejor en el rap, mejor en hacer música, sonido, mezcla, master, etc. He trabajado en muchos más proyectos desde entonces y realmente no intenté ser perfecto. La perfección es un término difícil de alcanzar. Simplemente hice lo mejor que pude ", dijo.

"Daechwita" debutó en el puesto 76 en el Billboard Hot 100, mientras que D-2 se elevó al número 1 en la lista de álbumes mundiales y al número 11 en el Billboard 200.

TE PUEDE INTERESAR: Suga y su “accidental” PREDICCIÓN que se hizo realidad y AFECTO a BTS

Suga ha recorrido un largo camino desde sus primeros días y, aunque gradualmente está aprendiendo a dejar de lado sus preocupaciones y a confiar en sí mismo, no tiene miedo de admitir que todavía se siente inseguro de vez en cuando. Su autenticidad y sinceridad es evidente en su música, que es solo una de las muchas razones por las que ARMY nunca se apartará de su lado.