BTS: “Break The Silence” es la nueva serie documental de los idols

BTS sin duda sabe hacer feliz a su fandom llamado ARMY, pues no tardaron en dar a conocer los nuevos proyectos en los que están trabajando tras el estreno del álbum Map of the Soul: 7 en febrero, ahora tienen programado el estreno de una serie documental llamada “Break The Silence” y la noticia ha causado revuelo en redes sociales.

La nueva serie documental de BTS

Según información de Korebu, los Bangtan Boys llevan trabajando en esta serie documental desde hace tiempo, pues RM habría revelado un poco sobre ello en agosto y ahora son varias las fuentes donde se anuncia esta noticia sobre “Break The Silence”.

Hasta ahora tuve la suerte y no me perdi ninguno de esto que sacaron.



✨Beyond The Scene ✔

✨Burn The Stage✔

✨Bring The Soul✔

✨Break The Silence (espero no perderme) #iHeartAwards #BoyWithLuv #BestMusicVideo @BTS_twt pic.twitter.com/l8kWfBvbYL — fio/map of the soul⁷ ���� (@fio_hopeworld7) March 10, 2020

Recordando que BTS tiene experiencia con las series documentales o películas como “Burn The Stage” en 2018 y “Bring The Soul: The Movie” en 2019, ahora los idols se están preparando para dar a conocer más detalles sobre su día a día en el escenario, al igual que las arduas sesiones de entrenamiento para que el programado Tour mundial del 2020 esté perfecto para el ARMY.

También podríamos ver de cerca el camino a la fama de J-Hope, RM, Jin, Suga, Jungkook, Jimin y V, sobre el trabajo que realizaron para la creación de Map of the Soul: 7, así como podrían narrar el proceso para formar BTS en Big Hit Entertainment y todos los récords que han impuesto gracias a su música.

Te puede interesar: BTS colabora con Lauv para su nueva canción “Who”

Esta nueva serie documental llegaría al ARMY gracias a YouTube Originals como en pasadas ocasiones o directamente en cines, pero aún falta tiempo para que Big Hit anuncie de manera formal todo lo relacionado con “Break The Silence”, al igual que la información sobre el servicio militar que deben realizar los idols con su país.