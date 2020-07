BTS: BigHit pide PERDÓN al ARMY por no incluir a J-Hope en el VCR

BigHit Entertainment, la agencia que representa a la exitosa banda surcoreana BTS, se ha convertido en blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que el ARMY notará de que J-Hope fue excluido del VCR oficial de ‘Map of the Soul: 7 The Journey’, su nuevo álbum.

El éxito de la agrupación surcoreana conformada por Jin, Jungkook, Jimin, V, Suga, J-Hope y RM sigue creciendo de una manera impresionante, es por ello que no sorprende que posean de un fandom enorme, el cual busca apoyar cada proyecto musical de estos talentosos chicos.

Recientemente sorprendieron al ARMY, nombre con el que se le conoce al fandom de BTS, con una nueva producción discográfica en japonés titulada ‘Map of the Soul: 7 The Journey’, razón por la cual han realizado diversas actividades de promoción, una de ellas fue el VCR oficial con el que la agrupación anunciará el inicio de sus próximas presentaciones.

Maps of the Soul 7: The Jorney es el comeback japonés de BTS.

BigHit pide disculpas al ARMY y a J-Hope

Pero el anuncio del VCR oficial del nuevo álbum de BTS se vio opacado por las duras críticas que BigHit Entertainment recibió por parte del ARMY, quienes notaron que J-Hope fue excluido del vídeo, situación que provocó su enojo y que se volcaran a las redes sociales para arreglar este grave error.

La agencia surcoreana pidió disculpas a ARMY por no pasar las imágenes de J-Hope dentro del VCR oficial de ‘Map of the Soul: 7 The Journey’, además señaló que él jamás fue excluido del promocional y que lo ocurrido se debió a que el showcase comenzó a transmitirse justo después de haberse mostrado su imagen en el vídeo.

El VCR corregido ya se encuentra circulando en todas las redes sociales y ARMY se encuentra contento de que todos los integrantes aparezcan en el vídeoclip, de igual forma pidieron a BigHit no volver a excluir a nadie porque lo consideran una falta de respeto.

