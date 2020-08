BTS: Becky G demuestra su AMOR por J-Hope y se declara fan del K-Pop

La cantante estadounidense de ascendencia mexicana, Becky G, habló con StyleCaster sobre por qué J-Hope de BTS es su "inspiración genuina" después de conocerlo y colaborar en 2019 para "Chicken Noodle Soup", (Para su información, sí, ha escuchado "Dynamite" de BTS y es una fan del grupo K-Pop).

Becky G recordó lo que aprendió trabajando con Jung Ho-seok en "Chicken Noodle Soup". “Para mí, se convirtió en algo muy personal. No fue solo debido a que el K-Pop está realmente en auge en este momento, y por eso tenía o debía apoyarlo. Cuando conocí a J-Hope, fue una inspiración genuina de un artista que trabaja duro”.

Becky G mostró su amor por J-Hope en una entrevista y mencionó que conocerlo fue una verdadera inspiración

“Estos chicos no pierden el ritmo y prestan atención a cada detalle. Como artista, tener esa experiencia fue lo más inspirador para mí. No era ‘Oh, este gran movimiento de K-pop con lo que tienes que subirte’. Se trataba más de lo que hacen y cómo lo hacen. No puedes evitar amarlo y apreciarlo”, mencionó Becky.

La intérprete de “Mayores” también mostró su admiración por los demás chicos de BTS. “Como espectador, como fan y como alguien que trabaja en ese mismo mundo no puedo evitar mostrar mi admiración. Mi amor y aprecio por ellos (BTS) es diferente de lo que supongo que se siente un fan normal”.

"J-Hope fue una inspiración genuina por ser un artista que trabaja duro”

Becky G y J-Hope en "Chicken Noodle Soup"

Becky G le dio todo el crédito al idol del K-Pop por hacer realidad "Chicken Noodle Soup". “Con esa colaboración, le doy todo el crédito a J-Hope porque fue él quien me encontró y me trajo la idea. Para que sea lo que es hoy, le doy todo el crédito y todos los apoyos porque esa fue realmente su visión que se hizo realidad, y yo tengo que ser parte de ella".

Cabe recordar que el video musical de “Chicken Noodle Soup” se convirtió un éxito tan pronto como fue estrenado. Por último Becky se refirió al rapero de BTS como un artista muy creativo y completo que está realmente enfocada en su trabajo, ya que se involucra en muchos aspectos de la música.