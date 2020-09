BTS: Baile de RM hipnotiza a ARMY ¡súper HOT!

En el video de la coreografía de la canción Dynamite, RM se lució, ya que a pesar que muchos consideran que Jimin es el que mejor baila en el grupo, RM puso fuego en la pista dé ensayos e hipnotizó a sus fans, además que su outfit casual fue una gran joya que seguro miles de personas van a igualar.

RM bailando Dynamite

Con un pants, una playera básica oversize y gorra negra, RM enamoró y cautivó a ARMY ya que sus pasos perfectamente ensayados y coordinados con sus compañeros causaron impacto en miles de seguidores. Actualmente este video tiene más de 26 millones de visualizaciones.

Los comentarios de igual manera no se hicieron esperar. Muchos empezaron a elegir a sus favoritos aunque algunos ARMY se molestaron con las fans que elegían a uno en particular ya que decían que cuando eres seguidor de corazón no tendrás favorito y amaras a todos por igual.

A pesar de eso, no podemos negar que todos nos sentimos más identificados con algún integrante de BTS que con otro, tal vez por su personalidad o estilo en la moda pero eso no quiere decir que ARMY no esté enloquecido de amor por todos los miembros de la Boy Band.

RM se ha ganado a sus fans gracias a su gran simpatía ya que en las entrevistas, es el único que habla inglés al 100% y puede traducirle a sus compañeros todas las preguntas.

¿Crees que un ARMY no puede tener un integrante de BTS favorito?