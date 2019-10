BTS: ¿Asistirán a los premios Grammys en 2020? El ARMY se muestra PREOCUPADO

BTS: El ARMY se muestra PREOCUPADO ¿Asistirán a los premios Grammys en 2020?

Suga tiene buen tino para adivinar el futuro, hay que recordar que predijo que BTS actuaría en elBillboard Music Awards, que actuarían en el Estadio Olímpico de Seúl y predijo que asistirían a los Premios Grammy 2019.

Ahora el ARMY se pregunta si los ídolos del K-pop aparecerán en el show de los Premios Grammy de este año y está causando conmoción en muchas partes del mundo porque cada vez se está más cerca del gran evento.

¿BTS ESTARÁ EN LOS PREMIOS GRAMMY DE ESTE AÑO?

Aunque todo parece indicar que sí, aun no se ha confirmado nada, pero algunos predicen que el grupo K-pop hará una aparición en la entrega de premios de este año, ya que el año pasado, se convirtieron en el primer grupo de K-pop en presentar un premio en los Grammy's.

Recientemente durante una entrevista con la revista Rolling Stone, BTS reflexionó sobre su experiencia previa en los Premios Grammy: "Es la noche más grande en la industria de la música en todo el mundo, por lo que nos sentimos muy honrados y algo nerviosos, y muy emocionados de estar allí con artistas tan grandes", dijo RM.

Enterate todo sobre BTS y los próximos premios Grammys en donde la banda de K-pop sin duda tiene alguna sorpresa.

Continuo explicando: “Queremos volver. Todos los miembros son verdaderos fanáticos de H.E.R, y fue realmente sorprendente y sorprendente poder otorgar el premio a nuestro ídolo. Cuando llamé, '¡Felicidades, H.E.R!' Fue el mejor momento que he tenido".

BTS GANÓ MÚLTIPLES PREMIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

BTS se está apoderando lentamente del mundo, un programa de premios a la vez, pues anteriormente, el grupo obtuvo nominaciones en los Billboard Music Awards, los MTV Video Music Awards y el iHeartRadio Music Award y aunque obtuvieron una nominación al Grammy en 2019, los ídolos del K-pop perdieron ante "Weird Al" Yankovic.

Este año, BTS ganó el premio al "Mejor K-Pop" en los MTV Video Music Awards, luego de que la ceremonia de entrega de premios recibiera críticas de los fanáticos.

NOMINACIONES AL GRAMMY 2020

La lista de nominaciones al Grammy para 2020 aún no se ha finalizado, sin embargo, algunos fanáticos creen que el grupo podría ganar nominaciones para su álbum, “Map of the Soul: Persona”; además de que su sencillo, "Lights" también es elegible para nominaciones en la entrega de premios de este año.