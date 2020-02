BTS: Así se protegen los fans del Coronavirus en los conciertos/Foto: Instagram

El pánico mundial que está creando la enfermedad causada por el Coronavirus cada vez es más alarmante. Como el continente asiático ha sido de los más afectados, las y los fans de BTS tienen que protegerse lo más posible si desean asistir a los conciertos de los chicos BangTan, para cuidar su salud y la de los Idols.

El mundo entero está muy pendiente de lo que pueda ocurrir con el COVID-19, mejor conocido como Coronavirus, ya que se ha convertido en una pandemia que ha llegado a todos los continentes del planeta. Pero quienes se han preocupado mucho son el fandom ARMY de BTS. ¿Por qué?

Sabemos que la agrupación surcoreana reside en el continente asiático donde se desarrolló el mortal virus. Aunque los miembros de BTS han dicho que se encuentran a salvo siguen promocionando como si nada su cuarto álbum “Map Of The Soul: 7”, los fans han tratado de ser muy precavidos cuando asisten a los conciertos de BTS y de cualquier otro grupo de K-pop.

Fandom de BTS usa cubrebocas contra Coronavirus

En China (donde surgió el Coronavirus) se comenzó el movimiento del cuidado a la salud desde hace muchos años, donde la gente comenzó a usar mascarillas y/o cubrebocas para taparse la nariz y boca y así evitar enfermedades por virus o contaminación por el exceso de smog en el aire y la sobrepoblación.

Fans de BTS usan tapabocas por el Coronavirus/Foto: Instagram

Esta alternativa se ha hecho aún más popular con el incremento del virus en todos los países asiáticos, tanto que incluso los mismos Idols de BTS también ya las usan. Así que los fans ARMY han seguido el ejemplo y cuando asisten a los conciertos también se cubren medio rostro con un tapabocas decorado con el logo del grupo para evitar contaminar el lugar donde estén.

Además, han incrementado su higiene al lavarse las manos, tratar de no estar tan cerca unos de otros, y recomiendan que si alguien está enfermo que no asista al evento de BTS, para evitar algún contagio; el fandom espera que esta pandemia no afecte tanto el tour mundial de los surcoreanos, ya que han tenido que cancelar algunas fechas por la crisis de salud que se está viviendo.

Los mismos Idols de BTS usan tapabocas/Foto: Facebook

