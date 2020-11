BTS: Así se dió cuenta Suga que realmente necesitaba la cirugía de hombro/Foto: Business Times

En La Verdad Noticias te contamos que Suga de BTS se vio obligado a perderse la promoción del más reciente álbum de su grupo que se lanzó la semana pasada, "BE".

El motivo, es que se está recuperando de una operación de hombro debido a una lesión que lo sufrió durante mucho tiempo.

Pero Suga se tomó el tiempo para saludar a los fanáticos en una sesión de transmisión en vivo en V Live, el pasado sábado (21/11/2020). Y compartió los últimos avances en su condición.

"Estoy mucho mejor. Ahora casi no duele en absoluto y el dolor es mucho menor", dijo Suga, según informó el medio Soompi.

La razón por la que Suga sí se operó

Suga describió su condición unos días después de la operación, y dijo que fue tortuosa. "Los primeros tres días fueron muy dolorosos. No podía dormir. Ahora puedo dormir profundamente sin mayores problemas", dijo.

También explicó sobre su lesión en el hombro que ocurrió por primera vez debido a un accidente antes de su debut. "Al principio, pensé que era solo el efecto del accidente. Pero estaba empeorando", reveló.

Yoongi decidió terminar el álbum "BE" y dejar algunos proyectos preparados antes de someterse a la cirugía. Sin embargo, no se sabe cuándo volverá el idol a los escenarios/Foto: Pinterest

Inicialmente, Min Yoon-gi se negó a someterse a una cirugía. Sin embargo, hubo un incidente que le hizo sentir que no había otra forma de curarse.

"Estaba filmando un comercial y no podía agarrar una botella de sidra de 500 ml con la mano izquierda. Me dolía. Pensé: 'No puedo vivir así para siempre'", dijo el rapero de BTS.

Suga dijo que desde el año pasado comenzó a someterse a tratamientos y también a ejercicios como Pilates para restaurar su hombro.

"Se siente bien si no tengo una agenda de conciertos, pero empeorará cuando sea un concierto. Pensé mucho antes de tomar la decisión [de operarme]", expresó.

Suga también admitió que el tiempo se sentía muy largo cuando descansaba y no trabajaba. Suga dijo que el día que pasa se siente muy diferente a cuando está ocupado con actividades todos los días.

Te recomendamos leer: BTS: Todo lo que tienes que saber sobre Suga

Para no perder el tiempo, ahora está practicando su inglés y haciendo música. ¿Crees que Suga podrá quedar completamente sano cuando se recupere?

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.