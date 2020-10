BTS: Así reaccionó RM por la serie In The Soop ¡WOW!

RM de BTS emociona al ARMY al revelar lo que piensa sobre la serie

Desde que dieron a conocer el proyecto In The Soop, los chicos de la agrupación surcoreana BTS, han protagonizado divertidos momentos, pues ha sido un tiempo donde han tenido la oportunidad de convivir y compartir algunas actividades recreativas y mostrar cómo son cuando no están en el escenario.

Y es que, en una de las publicación que compartió el ARMY, dieron a conocer lo que RM dijo sobre el tiempo que ha estado en ese lugar, pues sus seguidores pudieron a apreciar en los diferentes episodios de la serie, que además de ser compañeros de un grupo de K-Pop exitoso, son grandes amigos.

En aquella publicación que compartieron los seguidores de la banda surcoreana BTS, dieron a conocer lo que cada idol pensaba, pero el comentario de RM fue uno de los que causó furor en las redes sociales, ya que In The Soop le dejó muchos pensamientos.

RM de BTS comparte al ARMY lo que vivió en la serie

El líder de la boy band del momento, comentó que el haber estado en un lugar donde solo existían los integrantes de la banda, para él fue una gran experiencia, pues mencionó que él y los demás idols también están viviendo la situación actual debido a la pandemia del coronavirus.

En la serie de In The Soop, los integrantes de la agrupación de K-Pop, mostraron al ARMY lo que aprendieron. En uno de los episodios, el líder surcoreano de 26 años de edad presumió la pintura que hizo con la técnica de puntillismo, pues al rapero le fascina admirar la naturaleza.

Cada uno de los idols de BTS tienen diferentes personalidades, y en el proyecto lograron enamorar al ARMY por sus ocurrencias y las cosas que aprendieron, pues cuando no están en el escenario, los miembros disfrutan pasar tiempo juntos.

