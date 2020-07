BTS: Así fue la reacción de Jin con unas fotos que compartió el ARMY ¡OMG!

La boy band BTS sigue sorprendiendo al ARMY, quienes han seguido muy de cerca los nuevos proyectos que han realizado los integrantes, aunque algo que ha enloquecido a las chicas fueron unas asombrosas fotografías de Jin.

Y es que con los lanzamientos en solitario de algunos de los miembros de la banda surcoreana, los chicos se han mantenido muy activos en las redes sociales, incluso uno de ellos contestó una publicación de sus admiradoras.

Para sorpresa del ARMY de Jin de BTS, su sencillo en solitario "Moon", se ha convertido en una éxito mundial en las listas de iTunes. La canción se estrenó el pasado mes de febrero, convirtiéndose en una de las preferidas.

Jin de BTS enloquece al ARMY

Todo sucedió cuando el ARMY compartió diversas fotografía de la boy band BTS, en aquellas instantáneas los integrantes usaban ropas tradicionales de otro país, lo que despertó curiosidad en Jin, pues todo se trataría de unas fotos editadas por las admiradoras del bailarín.

BTS Weverse�� #JIN



ARMY: Buenos días. Hoy puede ser un día feliz para todos.�� Comienza tus actividades con una sonrisa y entusiasmo por el trabajo��

BORAHAE������

I PURPLE U ������



JIN: ¿También tomamos fotos como estas?

No lo recuerdo.#MTVHottest BTS@BTS_twt pic.twitter.com/ZeEcvuQDZZ — BTS Weverse Translation (@btsinweverse) July 20, 2020

Para sorpresa del ARMY, el cantante comentó aquellas imágenes, pues no pudo recordar si alguna vez tuvo la sesión de fotos, lo que causó diversas reacciones de los internautas, quienes no podían creer que el cantante haya comentado la publicación.

BTS rompe nuevo récord

La banda de K-Pop sigue sumando más éxitos en su carrera musical, y es por ello que se han posicionado como la agrupación más influyente en todo el mundo, los chicos han dejado enloquecidos a los admiradores al colocarse en las listas de popularidad de música.

BTS rompió récord y descoronó a TXT, la agrupación ha tenido un comienzo de triunfos, y es por ello que con su recientemente álbum titulado Map of the Soul: 7 The Journey se ha colocado como uno de los más populares, incluso la canción "Your Eyes Tell" es una de las favoritas del ARMY.