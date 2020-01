BTS: Así finalizó DEMANDA de Jungkook por accidente ¿Queda suspendido?

El cantante Jungkook de BTS está causando furor entre las redes sociales, luego de que la demanda que tenía por haber accidentado automovilísticamente a una persona haya finalizado.

¿Qué pasará con Jungkook de BTS?

Los medios de comunicación coreanos han revelado recientemente que la Fiscalía del Distrito Oeste de Seúl ha decidido no acusar al joven de 22 años, ya que Jungkook había sido demandado por violación de la Ley sobre casos especiales relacionados con la solución de accidentes de tránsito.

La demanda de Jungkook de BTS ha finalizado y el ARMY está preocupado por saber que va a pasar con él… ¡Aquí te lo contamos!

Una fuente de la oficina dijo a The Fact: "Decidimos no acusarlo después de referirnos a la decisión tomada por el Comité Cívico de la Fiscalía", pues este departamento que permite a los ciudadanos comunes deliberar sobre los casos y decidir sobre los asuntos con un voto mayoritario.

Recordando el suceso de Jungkook

El maknae de BTS estuvo involucrado en un accidente menor el 2 de noviembre de 2019 mientras conducía a través de Hannam en el distrito de Yongsan de Seúl, con Jungkook golpeando el automóvil de un taxista, por su parte, el cantante admitió su culpa en el incidente y se llegó a un acuerdo con el otro conductor.

BTS: Así finalizó DEMANDA de Jungkook por accidente ¿Queda suspendido?

Big Hit Entertainment dijo en un comunicado: “La policía aún no ha cerrado este caso, por lo que no podemos revelar los detalles exactos, pero Jungkook conducía su automóvil la semana pasada cuando tuvo una pequeña colisión con otro vehículo debido a su propio error. Tanto la víctima como Jungkook no sufrieron heridas graves".

En diciembre, la estación de policía de Yongsan de Seúl confirmó que Jungkook fue enviado a la fiscalía con una recomendación de acusación por violación de la Ley de Tráfico Vial y violación de la Ley sobre casos especiales relacionados con la solución de accidentes de tránsito.

BTS: Así finalizó DEMANDA de Jungkook por accidente ¿Queda suspendido?

TE PUEDE INTERESAR: BTS en Pinterest: Llegaron los mejores fondos de pantalla para el ARMY

Cabe destacar que toda esta polémica llegó después de los informes de que BTS se presentará en los Grammys este fin de semana y mas recientemente la banda fue retratada en los ensayos con Ariana Grande , menos Suga, y se rumorea que los chicos podrían unirse a Lil Nas X y a una gran cantidad de otras estrellas para una colaboración épica.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.