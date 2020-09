BTS: Así era la vida de Jungkook antes del éxito mundial de Bangtan Boys

BTS tiene una de las historias de éxito más inspiradoras de la historia. Viniendo de una etiqueta pequeña, el grupo fue considerado desvalido al comienzo de su carrera porque fueron representados por una agencia pequeña en ese entonces, pero todo cambió gracias a ARMY, quienes ayudaron a catapultar a la boyband al éxito internacional.

Con su último sencillo, "Dynamite", llegando al número uno en la lista Billboard Hot 100, los chicos son más populares que nunca. Por supuesto, cuanto más grandes se vuelven, más gente siente curiosidad por la vida de los miembros antes de encontrar la fama, en especial el más joven de ellos, Jungkook.

Los fanáticos que sienten curiosidad por lo que hizo Jungkook antes de BTS se sorprenderán al escuchar todo sobre sus antecedentes.

El debut de Jungkook

Jungkook debutó con BTS cuando solo tenía 16 años, por lo que los fanáticos sienten que han crecido junto a él, especialmente porque han visto algunos de sus mayores hitos en el canal de YouTube de la boyband.

A diferencia de los otros miembros, que fueron aprendices durante la escuela secundaria y debutaron alrededor de los 18 años, el debut de Jungkook a los 15 significó que los fanáticos pudieron presenciar al idol graduarse de la escuela secundaria y preparatoria, y celebrar sus cumpleaños adolescentes con él y los miembros.

¿Dónde creció Jungkook de BTS?

La información más básica que los fanáticos deben saber sobre Jungkook es que nació como Jeon Jung-kook el 1 de septiembre de 1997 en Busan, una ciudad en la costa sureste de Corea del Sur.

Jungkook es el idol más joven de BTS desde su debut

Jungkook ha vuelto a sus raíces y ha actuado en Busan varias veces, como en junio de 2019 para el quinto concierto Muster de BTS, durante el cual Jungkook se llamó a sí mismo "el orgullo de Busan".

Ahora, Jungkook, junto con el resto de BTS, tiene su sede en Seúl, donde se encuentra la sede de Big Hit.

¿Quiénes fueron sus primeras inspiraciones musicales?

Un artista que ha estado en la lista de reproducción de música de Jungkook durante lo que parece una eternidad ha sido Justin Bieber. Ambos tienen estilos vocales similares perfectos para el R&B, así que no es de extrañar que el cantante de "Yummy" haya servido como una de las inspiraciones musicales de Jungkook.

En una entrevista de noviembre de 2017 con Adam Bomb Show, Jungkook incluso nombró a Justin Bieber como su artista favorito de todos los tiempos, lo cual es una gran declaración.

Para mostrar su amor por los Biebs, Jungkook hizo versiones de sus canciones como "2U", "Nothing Like Us" y "10,000 Hours" a lo largo de los años.

Jungkook también ha sido un gran fan de Tori Kelly e IU durante años. Como disfruta tanto de la música de IU, no pudo evitar ser fanático de ella un par de veces cuando estaban en el mismo lugar.

¿Dónde audicionó Jungkook además de Big Hit?

Según Soompi, en 2011, Jungkook participó en el reality show Superstar K3 cuando solo tenía 14 años. No llegó muy lejos en la competencia, pero su audición dejó una gran impresión en las principales discográficas.

Mira el cover de Jungkook de "This Song" de 2 AM para Superstar K3 a continuación:

"Después de aparecer en el programa, recibí llamadas de amor de siete agencias diferentes", reveló Jungkook durante la aparición de BTS en el programa de variedades de Mnet, New Yang Nam Show en febrero de 2017.

Al final, Jungkook eligió a Big Hit porque se inspiró en RM. quien fue el primer miembro en unirse a la agencia.

¿Dónde entrenó Jungkook de BTS?

Una vez que se unió a Big Hit, Jungkook viajó al extranjero a los Estados Unidos para formarse como bailarín. En una publicación de blog de 2013, Jungkook reveló que sus lecciones tuvieron lugar en Los Ángeles el año anterior y duraron aproximadamente un mes. Cuando no estaba entrenando, hacía turismo.

Para acompañar su publicación, Jungkook compartió el siguiente video de sus sesiones de práctica:

Eso es prácticamente todo lo que los fans necesitan saber sobre la vida de Jungkook antes de que debutara junto a sus compañeros de banda de BTS en 2013. Ha recorrido un largo camino, y la mejor parte es que seguirá mejorando cada vez más a medida que pasan los años.

