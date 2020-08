BTS: Así celebró el ARMY que Namjoon cambiara su nombre a RM

El famoso ARMY de BTS estuvo celebrando 1000 días el 9 de agosto desde que Namjoon tomó la gran decisión de cambiar su nombre artístico de Rap Monster a RM y que dio a conocer mediante una carta que aquí recordamos.

Resulta que Namjoon, el líder de confianza de BTS es una de las personas más influyentes del planeta, cuyas sabias palabras han tocado los corazones de millones de ARMY.

Denominado como presidente Namjoon, el fandom ha estado en una montaña rusa con el rapero de 25 años; desde Rap Monster hasta RM y ahora han pasado 1000 días atrás el 9 de agosto cuando Namjoon escribió su carta más difícil hasta la fecha en el fan cafe oficial de BTS dirigiéndose a ARMY; siendo la fecha exacta el 13 de noviembre de 2017:

Es momento de que aprecien el trabajo musical de Kim Namjoon, no sólo existe mono | Abro �������� pic.twitter.com/nx9PKDyx8t — jim (@littlemoochix) August 9, 2020

He estado promocionando bajo el nombre de Rap Monster durante unos cinco años, desde finales de 2012. Era un nombre artístico que naturalmente llegué a llamar entre nuestra empresa, los miembros de mi familia y mis miembros, después de una línea en una canción. Me había ganado como aprendiz, y creo que me gustó mucho.

“El nombre BTS Rap Monster era un poco largo”.

pasaron 1000 días desde que nam cambió su nombre artístico a RM. Él nos compartió canciones tan hermosas así que se esta realizando una stream party en este momento.��



-https://t.co/jXmKBeDpN3#1000DaysWithRM @BTS_twt pic.twitter.com/qBsNE2zVnH — ᴀᴠʀiʟ¹³₇ ���� (@btsargento) August 10, 2020

¿Por qué se cambió de nombre Namjoon?

El líder de BTS también explicó por qué fue que cambió su nombre: El nombre 'BTS' Rap Monster 'era un poco largo, y me he dado cuenta del hecho de que se ha convertido en diferente de [lo que quiero] poner al frente de la música que he hecho durante los últimos cinco años, y la música que quiero compartir en el futuro.

“Comencé a presentarme como Rapmon o RM, en lugar del nombre completo Rap Monster”.

Han pasado 1000 días desde que Namjoon decidió cambiar su nombre artístico a RM. Él nos narró sus razones y sentimientos sobre ello, por favor, léanlo. ¡Gracias por ser siempre tan inspirador!#1000DaysWithRM (mil días con RM) ���� @BTS_twt pic.twitter.com/YvZFoYNaaL — Purple Boy��️ (@cutepurpleboy) August 10, 2020

Es por eso que el rapero de BTS, deja en claro que cómo comenzó a utilizar su nuevo nombre: Así que me gustaría cambiar el nombre que uso para las promociones a RM, que creo que está más de acuerdo con la música estoy apuntando y también tengo un espectro más amplio. Dado que ya lancé música y mixtapes como RM, creo que algunos fans ya habrán adivinado esto.

Al explicar la razón detrás del drástico cambio de nombre, RM confesó: Pensé en esto detenidamente durante un largo tiempo, porque quiero hacer música durante mucho tiempo en el futuro con una mente y una visión sin restricciones y abiertas.

Cabe recordar que RM dijo que era posible que fuera un poco incómodo cambiar su nombre artístico con el que lo han llamado desde antes de su debut y que pudiese ser posible que se sienta que no es familiar, pero el ARMY comprendió y recibió muy bien este nuevo nombre.

#1000DaysWithRM | ������



Han pasado 1000 días desde que Namjoon decidió compartir su nuevo nombre artístico "RM" a través de una carta, expresando sus más profundos sentimientos. RM, no solo ha sido un grandioso líder, a través de este cambio. #MTVHottest BTS @BTS_twt pic.twitter.com/OccIzahMnC — ����Bangtan Venezuela⁷ (@BangtanVzla) August 10, 2020

