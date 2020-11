BTS: Alicia Keys le envía tierno mensaje a V por un adorable motivo/Foto: Times of India y Label Kpop

Alicia Keys mostró cariñosamente su apoyo a BTS en respuesta a un tuit de V. El 19 de noviembre, V se dirigió a la cuenta oficial de Twitter de BTS para compartir un video de él mismo bailando al ritmo de “Love Looks Better” de Alicia Keys, y mostró un amor adicional por la canción nombrándola específicamente en el título.

Unas horas más tarde, Alicia Keys compartió el video en su propia cuenta de Twitter y expresó entusiasmo por el regreso de BTS con su nuevo álbum "BE".

La cantautora estadounidense escribió: “¡¡¡Gran amor !!! Buenos días... ¿¡¿Todos listos para BE?!?" antes de agregar una cadena de corazones morados.

Taehyung aparece conduciendo en el nuevo MV

"BE (Deluxe Edition)" de BTS se lanzó este 20 de noviembre a las 2 pm KST. La nueva producción discográfica de los BangTan Boys finalmente ha sido estrenada. Cuenta con 8 canciones entre ellas el exitoso single en inglés “Dynamite” y su más reciente tema “Life Goes On”.

Taehyung conquistó a los fans de BTS en el nuevo video musical, el idol es uno de los favoritos en el nuevo lanzamiento/Foto: La República

En el nuevo video musical de BTS, podemos apreciar la belleza de Taehyung de una manera tan natural y cercana mientras conduce; ARMY ha enloquecido con cada una de las escenas del clip, que ya cuenta hasta el momento con más de 35 millones de reproducciones en Youtube a pocas horas de su estreno.

El álbum “BE” de los chicos de Big Hit Entertainment es una pequeña luz de esperanza para sus millones de fans de todo el mundo que la han pasado mal durante la pandemia del COVID-19.

V y sus compañeros estuvieron muy involucrados en la creación de este nuevo proyecto musical, que prácticamente fue un álbum “sorpresa” para los fans, ya que ante la cancelación de la gira del disco Map Of The Soul: 7, los surcoreanos no se quisieron quedar con los brazos cruzados, y decidieron darle más música a sus seguidores.

¿Crees que Alicia Keys es fan de BTS?, ¿Te gusta como luce V en el nuevo MV de Life Goes On? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

