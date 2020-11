BTS: ¡Alerta pareja! Jimin podría estar saliendo con Jeongyeon de TWICE

Después de que varios clips de Jimin y Jeongyeon aparentemente interactuando se volvieran virales, los fanáticos de ambos idols comenzaron a relacionarlos. En estos clips, parece que los ídolos no pueden soportar estar juntos en la misma habitación.

En uno de los clips, Jimin parece estar mirando a Jeongyeon cuando ella comienza a cantar junto con BTS. Cabe mencionar que estos clips son del programa coreano 'Music Bank' donde BTS y TWICE estaban juntos en el backstage promocionando las canciones del otro.

Mientras las demás chicas de TWICE parecían emocionadas, Jeongyeon no parecía inspirada y no sonrió cuando apareció BTS. Luego, en los clips haciendo las rondas, Jimin miró a Jeongyeon mientras la estrella de TWICE, que permanecía en silencio, no mostraba interés en Jimin.

Esto llevó a los fandoms a concluir que están saliendo o teniendo problemas. Además, a medida que avanzaba el programa y BTS aparecía en la pantalla de televisión, todos los miembros de TWICE sonrieron excepto Jeongyeon. Ni siquiera miró la pantalla de televisión mientras Jimin estaba en ella.

ENTRE JEONGYEON y JIMIN HUBO ALGO Y ESO NADIE ME LO SACA DE LA CABEZA pic.twitter.com/bbh4bCGXzN — ᴮᴱ ������������ ⁷ (@93Dboyg) November 9, 2018

La expresión plana y desinteresada de Jeongyeon dio lugar a más rumores. Otro momento que llamó la atención de los fanáticos fue cuando los miembros de los dos grupos se saludaron. Cada uno se enfrentó y saludó al otro, pero cuando Jeongyeon miró a Jimin, pasó a su lado y no se inclinó.

Esto hizo que los fanáticos fueran aún más curiosos. A lo largo del programa, se vio a Jimin y Jeongyeon haciendo contacto visual varias veces. Los fanáticos incluso notaron que las dos estrellas se apresuraron a apartar la mirada cada vez que sus ojos se encontraron y cada vez que se enfrentaron.

Perdón pero la relación Jeongyeon y Jimin es uno de los misterios más grandes tengo pic.twitter.com/ztyxRHdpsb — sehun · happy ren day ♥ (@lovxsh0t) January 8, 2020

¿Jimin y Jeongyeon están saliendo?

Más adelante en el programa, cuando los dos grupos se sentaron y Jimin se sentó detrás de Jeongyeon, ella inmediatamente se mudó a otro lugar. Si bien muchos de estos incidentes apuntan a algún tipo de animosidad entre los dos, hay sucesos que sugieren que Jimin y Jeongyeon comparten una relación amistosa.

Por ejemplo, durante el programa, Jimin, cuando se le pidió que dibujara, dibujó un personaje de perro con un traje militar que los fanáticos pensaron que se parecía a Jeongyeon. También se la vio haciendo contacto visual y sonriendo a Jimin.

Jimin y Jeongyeon

Este momento transcurrió rápidamente antes de que las dos estrellas comenzaran a actuar como si nada hubiera pasado. Como ya hemos mencionado en La Verdad Noticias, estos tipos de rumores siempre están latentes en el mundo del K-Pop, por lo que no debería sorprendernos en lo absoluto.