BTS: “Agust D” de Suga llega a los 100 millones de vistas en Youtube

El 3 de julio aproximadamente a las 12:33 pm KST, el video musical de Suga para "Agust D", la canción principal de su primer mixtape (que lanzó bajo el nombre de Agust D), alcanzó la marca de los 100 millones en YouTube.

Suga lanzó por primera vez el video musical de "Agust D" el 16 de agosto de 2016 a la medianoche KST, lo que significa que el video tardó poco más de tres años, 10 meses y 17 días en alcanzar el hit.

¡Felicitaciones a Suga por su impresionante logro! Mira el video musical de "Agust D" nuevamente a continuación:

Suga consigue gran éxito con D-2

Más recientemente , Suga lanzó su segundo mixtape titulado 'D-2' el 22 de mayo de 2020. El mismo día, también lanzó la canción Daechwita, que está llena de matices de música tradicional de Corea del Sur.

El mixtape 'D-2' consta de 10 pistas con un proceso de producción de hasta 4 años. Sin embargo, una de las canciones en el mixtape causó controversia cuando Suga introdujo el discurso de Jim Jones en la canción What Do You Think?

El discurso de Jones en 1977 se convirtió en una escena porque fue el fundador de la secta del Templo del Pueblo. Él es la figura responsable del suicidio masivo que ocurrió en Jonestown, Guyana.

Además, el continuo éxito comercial de "D-2" ha convertido a Suga en el quinto acto musical de Corea del Sur, en solitario o en grupo, en la lista de un álbum dentro del codiciado top 20 en el Billboard 200.

Entre ellos se encuentran SuperM, NCT 127, Monsta X y el propio BTS de Suga, cuyo séptimo álbum de estudio, "Map of the Soul: 7", otorgó a la banda surcoreana su cuarto álbum número 1 en el Billboard 200 con el mayor semana de 2020 para cualquier lanzamiento.