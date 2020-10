BTS: Actor de “Your Eyes Tell” le ofrece a Jungkook clases de boxeo/Foto: Mubi y Nación Rex

“Your Eyes Tell” finalmente se lanzó en Japón y Corea del Sur. La película japonesa, también conocida como “Kimi No Me Ga Toikakete Iru”, es una nueva versión de una película surcoreana de 2011 "Always".

La película gira en torno a un kickboxer que alguna vez fue prometedor y una niña con discapacidad visual que perdió la vista junto con su familia en un accidente.

Como se reveló anteriormente en La Verdad Noticias, el cantante de BTS, Jungkook ha compuesto y escrito la banda sonora original de la película.

Si bien la canción ya recibió elogios, durante el fin de semana los medios japoneses informaron que el actor Ryusei Yokohama ha ofrecido clases de boxeo a JK.

El ARMY ya sabe que el cantante ha estado aprendiendo la forma física desde hace un tiempo. Ha compartido fotos y videos del mismo.

¿Jungkook se enfrentará a Ryusei Yokohama en un combate de box?

El medio AllKPop informó que durante una interacción entre Jungkook y Ryusei Yokohama mientras promocionaba la película, el Bangtan Boy le pidió al actor que le enseñara algunos golpes mientras preguntaba sobre su práctica.

Yokohama reveló que entrenó durante un mes antes de agregar que le enseñaría al cantante de BTS en cualquier momento que quisiera.

El director Takahiro Miki saltó a la conversación y propuso que el actor y el cantante se entregaran a un combate de boxeo. Ahora, ¿no sería un espectáculo digno de ver?

En cuanto a la banda sonora de Jungkook, la canción ya ha recibido un amor masivo de Japón y Corea del Sur. La canción ha encontrado un lugar en las listas de iTunes, Apple Music y Spotify de Japón.

El Golden Maknae dejó ver su faceta como productor musical para esta película japonesa. La canción tuvo un excelente recibimiento por parte del público asiático y ha impulsado la popularidad de la cinta/Foto: Soompi

Desde el lanzamiento de la película, a partir del 25 de octubre, Your Eyes Tell ocupó el puesto 13 de LINE Music Top 100 Songs Japan, el tercer puesto en la lista de los más vendidos de Amazon, volvió a entrar en la lista mundial de iTunes en el puesto 196 y se sitúa en el puesto 24. Spot en iTunes Japón. ¿Te gustaría ver boxear a Jungkook?