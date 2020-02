BTS: ARMY unido contra Youtube; reclaman visitas a video "On"

BTS estrenó el video oficial de su nueva canción “ON”, sencillo principal de su álbum “Map of the Soul: 7”, el cual ha traído muchas teorías sobre su significado pero de igual forma un enojo por parte del ARMY contra Youtube, ya que este no ha registrado correctamente la cantidad de visitas.

¿Qué hizo el Youtube a BTS?

Presuntamente un grupo de fanáticos de BTS habían estado monitoreando la cantidad de reproducciones del nuevo MV “ON”, el cual estrenó el pasado 27 de febrero y en pocas horas superó las 23 millones de reproducciones, algo que el ARMY estuvo planeando desde que se informó a cerca del comeback de BTS pero una extraña falta de vistas del video alarmó al fandom.

Así que anda circulando en redes sociales que “demuestra” este “robo” de visitas al video musical de “ON”, donde un total de 80 millones de reproducciones se había conseguido en menos de 48 horas y hace unas horas el número cayó drásticamente a 40 millones, lo que tiene preocupado al ARMY y con planes en contra de Youtube.

Según usuarios de Twitter y seguidores de BTS, esta no es la primera ocasión que Youtube baja el número de visitas de un video musical de la boyband, siendo el caso con “Boy With Luv”, pero que no pudo ser puesto en evidencia por falta de pruebas, mismas que el ARMY había estado monitoreando con el MV “ON”.

BTS: ARMY unido contra Youtube; reclaman visitas a video "On"

Te puede interesar: BTS cancela sus conciertos en Corea del Sur por CORONAVIRUS

En el video oficial que se puede ver en Youtube, casi todos los comentarios del ARMy hacen mención de este “robo” de visitas, siendo la usuaria “angieloveskook” quien publicó el video presentando las “pruebas” a través del YouTube Live View Count, donde quedó claro la disminución de visualizaciones del video “ON” y ahora se busca una explicación por parte de Youtube.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana