BTS: ARMY se moviliza y firman petición contra YouTube en Change.org

BTS se mantiene en las primeras tendencias de redes sociales por su esperado comeback con “Map of the Soul: 7”, tras la cancelación de su tour mundial en Corea del Sur, las malas noticias siguen llegando al ARMY, quien no se quedó de brazos cruzados por el presunto robo de visitas por YouTube en el video musical de "ON" y ahora creó una petición en Change.org.

La petición del ARMY contra YouTube

Ya son muchos los fanáticos de BTS los que se han sumado a la petición creada por la usuaria Viri Zavala originaria de México, pues mediante un escrito en Change.org, señaló los puntos que dan razón a este movimiento del ARMY, siendo más de 23 mil personas de las 25 mil que se necesitan para conseguir la meta establecida en contra de Youtube.

“Hola ARMY esta petición es para que youtube nos regrese la vistas del video BTS (방탄 소년단) 'ON'Official MV que nos quitó. Tenemos pruebas de que nos han quitado millones de ellas, me parece injusto eso ya que muchas no dormimos para hacer stream del video. Vimos sus comerciales una y otra vez y aun así nos quitaron vistas eso es completamente injusto ya que hicieron dinero y nos quitaron vista…”, es parte del escrito por Viri Zavala dirigido al ARMY.

La petición además busca que el ARMY levante la voz sobre este tipo de anomalías en las visualizaciones de los videos de Youtube, siendo el video musical de “ON” el que habían querido posicionar con más de 100 millones de reproducciones en menos de una semana y el fandom aseguró haber llegado a las 80 millones de visitas en menos de 48 horas.

La crítica contra Youtube es que estas 80 millones disminuyeron drásticamente a 40 millones en cuestión de segundos, quedando en evidencia un video grabado del YouTube Live View Count, siendo la indignación del ARMY por haber sido “usados” por la plataforma para lucrar con su presencia al ver varias veces el video de “ON”.

¿Dónde puedo firmar?

Si tienes planeado firmar la petición, solo debes darle click aquí y de inmediato te redireccionará al enlace en Change.org, siendo una famosa corporación que contiene gran cantidad de peticiones como la antes mencionada del ARMY, misma que en cuestión de minutos alcanzó casi el 90% de las firmas necesarias.

