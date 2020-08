BTS: ARMY revela el animal favorito de V y no es su perro ¡Es uno salvaje!

V es uno de los siete miembros del galardonado grupo de K-pop, BTS. Sin embargo, cuando no está grabando, actuando o transmitiendo en vivo, los fanáticos probablemente lo encontrarán pasando el rato con su perro, Yeontan. ¿Cuál es el animal favorito de Kim Taehyung? Esto es lo que sabemos sobre este artista.

A este artista le encanta Panda Express, odia usar zapatos ajustados y le encanta compartir su visión artística con los fans. Kim Taehyung es uno de los cantantes de BTS, un grupo de K-pop, junto con los miembros Jimin, Jungkook y Jin. Sin embargo, los fanáticos se preguntan cuál es el animal favorito de V, aunque algunos piensan que conocen la respuesta.

V de BTS es conocido por pasar el rato con su perro, Yeontan. Sin embargo, este no sería el favorito en su lista

Según Fanpop y algunos integrantes de ARMY, el animal favorito de V es un león. El artista no ha comentado recientemente sobre sus animales favoritos, aunque los fanáticos aprendieron sobre algunos de sus artistas, películas y canciones favoritas del álbum de BTS, titulado Map of the Soul: 7.

Aunque es posible que no veas a V saliendo con leones, él pasa el rato con sus propios animales cuando no está de gira. V incluso tiene algunos perros propios, uno de los cuales llamado Yeontan (apodado "Tannie" por BTS ARMY) aparece en las plataformas de redes sociales del grupo.

V comparte videos de sus perros con ARMY

Durante marzo de 2020, el integrante del grupo K-Pop compartió tres nuevos y adorables videos de su perro en la cuenta de Twitter de BTS. Uno mostraba a Tannie corriendo junto a su dueño. Un segundo clip mostró a Yeontan colgando de una puerta mientras V le preguntaba, "¿qué vas a hacer?", según una traducción.

Un tercer video mostraba a Tannie colgando de una alfombra mientras se escuchaba música de fondo. En cuestión de horas, cada tweet obtuvo más de un millón de me gusta. Sin embargo, no sería el primer miembro de BTS en publicar videos de sus mascotas, ya que RM también muestra a su perro, Rapmon.