BTS: ARMY presume la pintura que hizo RM durante In The Soop (FOTOS)

RM de la boy band BTS presume uno de sus talentos

A través de las redes sociales dieron a conocer la pintura que por fin terminó RM de la boy band BTS, pues recordamos que durante uno de los episodios de In The Soop, el líder de la agrupación surcoreana disfrutaba entretenerse en sus tiempos libres pintando, pues al rapero le fascina aprender.

El idol de 26 años de edad, ha sido admirado por sus admiradores, ya que su personalidad es tan perfecta, pues así lo ha descrito el ARMY, y es por ello que no dudaron en compartir cómo ha quedado la pintura que realizó, los resultados de su creación asombraron a los usuarios.

El cantante RM del exitoso grupo de K-Pop BTS, le fascina aprender nuevas cosas, y una de ellas es perfeccionar su técnica para pintar, por lo que en esta ocasión pensó en realizar un hermoso paisaje con la técnica puntillismo, logrando una pintura espectacular e impresionante.

RM de BTS emociona al ARMY con su impresionante pintura

RM presume su gran talento al ARMY

A través de las redes sociales, ARMY optó por compartir diversas fotografías del líder de la agrupación surcoreana. En aquellas imágenes se puede apreciar que RM es tan dedicado y disciplinado con lo que hace, además demostró tener paciencia con la técnica de puntillismo.

��Pintura realizada por Namjoon durante '@BTS_twt In The Soop'.



Una maravillosa obra de arte en la que aplicó la técnica artística 'Pointillism' (puntillismo) que consiste en colocar pequeños puntos de colores en distintos patrones para formar una imagen�� #RM #남준♡ pic.twitter.com/063GXLjmXD — RM Perú₁₁₈ (@RM_Peru) September 30, 2020

Incluso algunos admiradores comentaron que es un poco cansado, pero que no les quedó duda que su idol favorito es tan paciente que su obra le quedó perfecta, pues además de ser uno de los miembros más adorables de BTS, también ha compartido sus otros talentos.

Te puede interesar: BTS: RM es captado contando en español ¿Vienen a Latinoamérica?

RM del grupo surcoreano BTS, ha logrado sorprender al ARMY, debido a las actividades que hace en In The Soop, pues en aquel programa, el rapero ha procurado compartir algunas cosas que disfruta hacer cuando no está en el escenario. ¿Te fascinó la pintura que realizó el idol?