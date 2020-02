BTS: ARMY preocupado por la lesión de Suga tras chocar con un auto

BTS no ha parado de promocionar el estreno de su “Map of the Soul: 7”, nuevo álbum musical que han presumido en gran cantidad de eventos en los Estados Unidos, siendo todo tipo de presentaciones en las que el ARMY ha notado un extraño movimiento en uno de los brazos de Suga.

¿Cómo se lastimó Suga?

Antes, el famoso Suga aseguró haberle mentido a Big Hit Entertainment sobre la forma en que se lastimó uno de sus brazos, pues había confesado haberse caído de las escaleras y al no demostrar ser algo grave podría continuar con sus ensayos, pero no pudo haber estado más equivocado con ello.

YoonGi hablando sobre el accidente que causó la lesión en su hombro. ��



Es tan profesional que en la 1ra presentación no mostró indicio de su dolor...

Espero que mejores pronto.

Fighting, we purple you YoonGi! ��#GetWellSoonYoongi@BTS_twt

pic.twitter.com/V9TTZ3uVYA — Ⲋᥲρρhเɾᥲᴼᴺ⁷ (@PurpleSapphira) February 29, 2020

Lo que en realidad le ocurrió a Yoongi de BTS, fue que trabajaba como delivery y en una de esas entregas fue golpeado por un auto, siendo uno de sus hombros el que resultó más herido. Confesión que ya saben sus demás compañeros Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, V y RM.

Esta lesión aún incomoda a Suga, ya que el ARMY sigue notando la forma en la que han cambiado sus movimientos tras largos periodos de ensayos y presentaciones de baile, pues parece no poder levantarlo con la misma facilidad que sus demás compañeros. Incluso publicaron varios videos en Twitter donde se hace más clara esta lesión.

Yoongi se lastimó el hombro y no podía mover bien el brazo pero aún así dio una increíble presentación, gracias por siempre esforzarte y dar lo mejor de ti, ojalá te recuperes pronto����#GetWellSoonYoongipic.twitter.com/vzZ3Ja36jp — ˗ˏˋ Hαиα⁷; STREAM ON (@bngtnmochi) February 29, 2020

El fandom se ha unido aún más para mandar sus mensajes de apoyo a Suga con el hashtag #GetWellSoonYoongi y así desearle una pronta recuperación al idol, destacaron que lo más importante es que descanse lo suficiente como para atender la lesión y no dejarlo pasar por más tiempo.

