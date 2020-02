BTS: ARMY le regala a J-Hope un espectacular mural por su cumpleaños ¡Wow!

J-Hope cumplió sus 27 años de edad “coreana” el 18 de febrero de 2020, fecha que ya tomó lugar en Corea del Sur por una clara diferencia horario con demás países del mundo. Por lo que el ARMY de BTS se preparó para poder festejar al idol desde tempranas horas de su cumpleaños y entre muchas sorpresas un mural destacó entre los regalos.

El mural de J-Hope que preparó el ARMY

La sorpresa para J-Hope ha enamorado al ARMY, pues una parte del fandom ubicado en China fueron los responsables del mural exclusivo para el idol, donde su retrato adornó las calles turísticas de Gwangju, siendo una obra llena de color y que sin duda ha sido muy compartida en redes sociales.

El mural se puede observar en Yangnim-dong, sitio mejor conocido como la "Villa de los Pingüinos" de Gwangju, así que si eres parte del ARMY y tienes deseos de visitar el lugar donde el arte callejero ha sido llevado a cabo, no dudes en pasar por la zona y apreciar este gran detalle para J-Hope, el cual muchos usuarios de redes sociales han felicitado.

El ARMY espera que J-Hope pueda visitar el lugar y así tomarse una fotografía con el mural, por lo que no han dejado de etiquetar a la cuenta de Twitter de BTS estando a menos de una semana del estreno de “Map of the Soul: 7”, cuya lista de canciones ha sido revelada junto con más arte conceptual que puedes observar en su Instagram.

Te puede interesar: Biografía de Jung Ho-Seok, mejor conocido como J-Hope de BTS

De igual forma, J-Hope cuyo nombre real es Jung-Ho-seok, decidió iniciar su cumpleaños con un V-Live para celebrar su cumpleaños junto con el ARMY, de tal forma que una vez más el fandom ha logrado demostrar su unidad para consentir a los chicos de BTS, quienes también se han mantenido muy unidos y agradecidos con sus fans de todo el mundo.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana