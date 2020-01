BTS: ARMY enloquece al ver a Taehyung como un ‘agente secreto’

Taehyung, conocido también como V de BTS, ha enamorado y enloquecido al ARMY después de publicar una sesión de fotos donde luce como nunca. Muy al estilo John Wick, el cantante de 24 años posó utilizando un traje muy elegante en color negro, acompañado de camisa blanca y corbata negra. Las y los ARMY quedaron flechados al ver estas imágenes que no dudaron en hacer viral.

Y es que el integrante de BTS lució muy parecido a como si se encontrara personificando a un agente secreto muy al estilo James Bond. En las fotos, V luce con sangre, como si acaba de ser atacado con algún arma por sus enemigos; pero eso sí, luciendo con el mejor estilo y siempre galán.

En la sesión de fotos, Taehyung vuelve a reflejar su gran talento actoral y de modelaje. Es por ello que los fans hicieron que estas imágenes dieran la vuelta al mundo en internet. Ya que adoran cómo luce el miembro de BTS para esta sesión, aunque aún no tienen claro de qué se trata o para qué se llevó a cabo.

BTS es reconocido en todo el mundo

Los integrantes de la agrupación BTS de la compañía Big Hit Entertainment, se han vuelto tan populares en todos los continentes, que incluso quedaron en las primeras posiciones de los hombres más guapos del mundo, por encima de actores y deportistas reconocidos.

Además, V, Suga, J-Hope, Jungkook, Ji-min, Jin y RM, no solo han triunfado y conquistado a millones de fans por su apariencia, sino también por su música y coreografías. De hecho, con su más reciente producción “Map of the soul: 7” ya han conseguido romper varios récords a solo unos días de su anuncio.

