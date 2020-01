BTS: ARMY de Latinoamérica lucha por las 2 últimas fechas del tour 2020

BTS tiene un gran fandom, lo que se ha hecho notar desde su debut en el 2013, este lleva el nombre del ARMY y como en un principio se conoció, son un gran ejército de admiradores que le han otorgado muchos premios a los idols por mostrar una gran apoyo en el K-Pop, pero el nuevo Map Of The Soul tour 2020 no incluyó a Latinoamérica.

Sobre esto destacó el caso de Colombia y México en Twitter, pues serían los países más cercanos de BTS en el tour del 2020, ya que estarían en los Estados Unidos pero después dejaron los días 13 y 14 de junio sin una sede confirmada, lo que desató las publicaciones de redes sociales con un llamado del ARMY para Big Hit Entertainment, el cual hacía una petición de ser incluidos en el Map Of The Soul tour.

Tanto México como Colombia, han sido países que demostraron gran respuesta al éxito de BTS, tomando en cuenta que esta situación ya había ocurrido en el pasado pero España logró ser incluido en el tour por primera vez, aunque es algo lejos para gran parte de Latinoamérica, el ARMY presente quiso mostrar su reacción por las nuevas noticias.

ARMY de Latinoamérica exige estar en el tour 2020 de BTS

Y si amigos la fecha de 13 y 14 es para un país de AMÉRICA



Brasil Vs México?



ESTO PARECE MUNDIAL DE FUTBOL



GUARDEN ESTE TWEET ��@BTS_twt #BTSMapOfTheSOULTOUR #MapOfTheSoulTour pic.twitter.com/lQYJhxz5JU — ̶̶αℓє�� (@Aleexmonth) January 22, 2020

Si llega a ser un país de latinoamérica, por lo cerca que estan las fechas yo diría que es México #MapOfTheSoulTour pic.twitter.com/hGqOtbOo9B — falopera; au's⁷ (@eu9horia) January 22, 2020

#MOTSTourInColombia

No veo nada de nada con los # de ARMY colombia.

¿Como se supone que quieren que bangtan nos visite?#MapOfTheSoulTour #BTSinColombia #MOTSTourInColombia — ������������������.���� (@DxJmTfVNO0rd54a) January 22, 2020

Como se puede apreciar en las publicaciones de Twitter, ninguno de los países queire quedar fuera del Map Of The Soul tour, algo que será imposible de cumplir porque solo quedan dos fechas sin confirmar, sin duda el AMRY de Latinoamérica tiene un genial sentido del humor, pues hasta se comparó la Arena de la Ciudad de México con varios estadios que son sede de BTS y también presumen gran capacidad para los fanáticos.

Por otra parte, el fandom de BTS está preocupado por el reciente caso de Coronavirus en Asia y cómo éste llegó a presentar casos en los Estados Unidos, por lo que se teme sea cancelado el Map Of The Soul Tour o que alguno de los idols contraiga esta grave enfermedad.

