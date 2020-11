BTS: ARMY crea campaña en línea para tener a Suga en Genius Deconstructed

Suga de BTS una vez más está creando rumores como un productor musical en demanda.

A medida que se acerca la fecha de estreno del próximo álbum de BTS, "BE", un internauta lanzó un proyecto para medir el interés en que Suga aparezca en el popular segmento Genius de Youtube, "Genius Deconstructed".

¿Qué es Genius Deconstructed?

Genius Deconstructed es una serie en la que se invita a los productores a debatir en profundidad sobre su proceso de producción musical.

Canciones exitosas como "Savage" de Megan Thee Stallion, "Old Town Road" de Lil Nas X, "thank u, next" de Ariana Grande y muchas otras se encuentran entre las que se han desglosado en este canal.

yoongi en genius demostrando su talento y que después otros artistas se interesen en su trabajo y quieran colaborar con él? yo digo que SI mandale mecha nomas #SUGA_Deconstructed — ً (@sorm_) November 5, 2020

ARMY quiere a Suga en Genius Deconstructed

Se dijo que el proyecto #SUGA_Deconstructed beneficiaría el lanzamiento de “BE” al promover la idea de que los idols sean autoproducidos y autosuficientes en la industria de la música y el K-Pop.

composición). Como BE está siendo promocionado como un álbum totalmente creado por BTS, tener a Yoongi en Genius Deconstructed podría ser una gran oportunidad para enfatizar este concepto y educar al GP sobre el nivel habitual de participación de BTS en su música. #SUGA — Mai- мιη pd (@yoongismay) November 3, 2020

Esto es lo que algunos internautas dijeron sobre la idea como táctica promocional para la carrera de Suga:

“Una gran parte de lo que hago ahora es para la promoción, [realmente] creo que esta podría ser una excelente manera de enfocar al GP en su música, ya que a menudo son calzados con estereotipos de bandas de chicos. [...]".

“Esto es realmente bueno, especialmente cuando el gp comienza a analizar su discusión sobre producción musical. Genius Deconstructed tiene buena reputación cuando se trata de esto, esta puede ser una buena promoción".

“SÍ se ajusta a la estrategia de marketing de BE para resaltar las habilidades creativas y contribuciones de los miembros [...]”.

"[...] esto no solo promoverá BE, también atraerá la atención de la audiencia de este canal, ya que se mostrará el arte y las habilidades creativas de BTS en la música. [...]".

"[...] Con la escasez de cobertura mediática de calidad de la producción musical real de [BTS], esta es exactamente la dirección en la que espero que podamos dirigir más y más energía del fandom. [...]".

Suga se gana el amor del ARMY durante la promoción de Map of the Soul: 7

En 14 horas, el tweet inicial había alcanzado la alucinante 600+ respuestas que mostraban entusiasmo por la iniciativa y recibió el reconocimiento de Genius. El resultado: Genius ha confirmado que estaban más que interesados en seguir adelante con la idea.

El plan del ARMY para ayudar a Suga

El ARMY lanzó un plan oficial para promover el proyecto a Big Hit Entertainment poco después.

Según este internauta, el proyecto consta de dos pasos: tuitear el hashtag #SUGA, así como el hashtag #SUGA_Deconstructed específico del proyecto, en los tuits relacionados con la iniciativa; y enviar un correo electrónico a BigHit Entertainment sobre el proyecto con un enlace al hashtag para que lo vean.

ARMY lanza #SUGA_Deconstructed para promover la carrera del idol

La plantilla de correo electrónico está programada para ser lanzada el viernes 6 de noviembre a las 7 p.m. EST (sábado 7 de noviembre a las 9 a.m. KST). Muchos internautas ya han intervenido con entusiasmo para lograr que Suga llegue a Genius Deconstructed.

