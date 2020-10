BTS: ARMY conmueve al recordar al hermoso perro de Jimin con tierno gesto

BTS: ARMY conmueve al recordar al hermoso perro de Jimin

Un dato no tan divertido de BTS: Jimin es el único miembro que actualmente no tiene un perro. Lamentablemente, su perro, Ddosun falleció hace poco y Jimin no ha tenido mascotas desde entonces.

Sin embargo, el ARMY no ha dejado morir el recuerdo del pequeño acompañante de Jimin, al hacer circular en redes sociales algunas de las mejores fotos del idol y Ddosun, así como unas sorpresa muy especial.

Ddosun, el perro de Jimin que inspiró al ARMY colombiano

El club de fans colombiano de Jimin, "Laststop_Jimin" decidieron donar al refugio de perros abandonados, 'A Dream of Dogs', más de 200 kilos de alimento en honor al famoso idol de BTS.

El gesto conmovió tanto, que incluso la actriz surcoreana, Choi Yeojin, respondió al tierno gesto con un comentario en la cuenta en Instagram del ARMY colombiano: "Ojalátuviera fans así", escribió.

��Noticias



'A Dream of Dogs', el refugio de perros abandonados al que @laststop_jimin donó 220 kg de alimento, publicó sobre la donación en su cuenta de Instagram

La actriz Choi Yeojin dejó un comentario que decía:

"������Ojalá tuviera fans así����"



�� https://t.co/0PY8mBn9ex pic.twitter.com/Jmqp4gnd76 — Park Jimin Colombia������ (@PJiminColombia) October 21, 2020

Las mascotas de BTS

Aunque Jimin ya no cuenta con ninguna mascota, sus compañeros de BTS aún son los orgullosos dueños de sus propios perros, que te presentamos a continuación en La Verdad Noticias.

RM llamó a su esponjoso perro blanco Rapmon.

Rapmon

El lindo y pequeño maltés de Junkook se llama Gureum. Es un perro rescatado y ARMY tiende a llamarlo, Cloudie.

Gureum

El perro de Suga se llama Holly.

Holly

J-Hope comparte su shih tzu, Mickey con su hermana.

Mickey

V es dueño de un pomeranian negro y fuego llamado Yeontan que a menudo se hace llamar, Tannie.

Yeontan

La bola de pelusa blanca de Jin se llamaba Jianggu y falleció en 2017.

Jianggu

Te recomendamos leer: Jimin: Todo lo que tienes que saber del integrante de BTS

¿Cuál es tu mascota favorita de BTS?, ¿Crees que Jimin tenga un perrito nuevo algún día? Dinos en los comentarios.