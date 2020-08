BTS: ARMY asegura que SUGA es esta princesa de Disney

Los integrantes de BTS son de la realeza en el mundo del K-pop y estas divas son princesas en el mundo de Disney. Es lógico que el ARMY compartiera qué princesas de Disney serían los miembros de este famoso grupo. Estas son algunas de las similitudes entre estos personajes y la banda de chicos galardonada.

Suga es Elsa de "Frozen" de Disney

Suga es uno de los miembros más silenciosos de este grupo de K-pop, al igual que Elsa, que a menudo se reserva por el bien de la seguridad de todos los demás.

Cuando hace "Let It Go", es nada menos que mágico. Suga deja todo en el escenario y en su música, especialmente cuando actúa como su alter-ego, Agust D.

¿Cuál de las princesas de Disney incluidos los miembros de BTS?

RM es Bella de "La Bella y la Bestia"

Bella de “La Bella y la Bestia” es testaruda, inteligente y va en contra del status quo para seguir sus sueños. RM es definitivamente lo mismo, como líder de este galardonado grupo de K-pop. Es un genio literal, con un coeficiente intelectual de 148, y es tan culto como Bella.

V es Anna de "Frozen"

Anna es un poco excéntrica, pero esa es la razón por la que los fans la aman. Lleva sus emociones en la manga y hará cualquier cosa por sus seres queridos. V de BTS es bastante similar, a menudo haciendo reír a los fans con sus hábitos únicos.

Jungkook es Rapunzel de 'Tangled'

Con tanto tiempo en casa, Rapunzel adquirió algunas habilidades en el camino. Puede pintar, puede hacer velas e incluso trazar bien las estrellas. Jungkook, como el "Golden Maknae" de BTS, es exactamente igual. No importa lo que haga Jungkook, se destaca en eso, ya sea cantando, bailando o incluso haciendo un ramo de flores.

Jimin es "Blancanieves"

Este ídolo del K-pop es amable, cálido y cariñoso. Quién mejor para representarlo que Blancanieves de Blancanieves y los siete enanitos. Esta princesa es definitivamente la "más bella de todas", y se hace amiga de todos, desde animales hasta enanos a lo largo de su película animada.

Según el ARMY es Blancanieves por su personalidad.

Jin es Cenicienta

A pesar de sus dificultades y desafíos, Cenicienta siempre se mantiene amable y bondadosa con todos los que conoce. Ya sea que esté en una entrevista o simplemente saliendo con los otros miembros, Jin tiene la misma gracia;eso no quiere decir que no se suelte y se divierta de vez en cuando.

J-Hope es Moana

Moana es bastante desinteresada, viaja a través del mar, arriesgando su vida, para salvar su isla y su familia. J-Hope parece hacer lo mismo por sus fans, a menudo llamándolos su "esperanza", mientras que él es de ellos. Es brillante y extrovertido, como Moana, pero aún valiente y valiente. Vemos totalmente las similitudes.