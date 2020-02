BTS: ¿A qué HORA se lanzará el álbum Map of the Soul: 7?

La nueva etapa de BTS hará historia cuando lance su nuevo álbum de regreso, Map of the Soul: 7 , el viernes 21 de febrero de 2020, que es uno de los materiales musicales más esperados por el ARMY y que los idols ya han brindado algunos adelantos.

La banda surcoreana de siete integrantes, incluidos los miembros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook: prepararon una obra maestra completa de 20 pistas para reflexionar sobre los siete años desde su debut, todo en un nuevo matrial discográfico.

Es por eso que el ARMY se ha hecho una gran pregunta que lo tiene en el misterio de saber a qué hora saldrá el álbum BTS, ya que el lanzamiento digital mundial permitirá celebrar la próxima era a través de servicios de transmisión mientras esperamos mantienen paciencia a que lleguen las copias físicas.

Hay que destacar que si el volumen de pedidos anticipados para Map of the Soul: 7 da alguna indicación con respecto a la emoción que sienten los fanáticos de BTS sobre el próximo regreso es monumental, pues hay que recordar que el 15 de enero, Big Hit Entertainment anunció que el álbum vendió 3,42 millones de pre-pedidos de acciones dentro de la primera semana de disponibilidad.

BTS ¿A qué HORA se lanzará el álbum Map of the Soul 7

Las opciones para no perderte el lanzamiento de Map of the Soul: 7

Mientras el ARMY de todo el mundo esperan que sus idols entreguen Map of the Soul: 7 , pueden seguir esperando el lanzamiento digita, ya que según varias publicaciones, como NME y Billboard , el nuevo álbum de BTS saldrá al mismo tiempo en todo el mundo.

Las recomendaciones para el ARMY es que marque sus calendarios Map of the Soul: 7, el 21 de febrero a las 6 pm KST (4 am EST / 1 am PST); además podrás transmitir el Map of the Soul: 7 a través de plataformas de transmisión como Spotify y Apple Music.

Big Hit y Sony Music también ofrecen la opción de guardar previamente el nuevo álbum en Spotify antes del lanzamiento, así lo explicó: "Conecte su Spotify para guardar previamente # MAP_OF_THE_SOUL_7 para asegurarse de que el álbum se agregue a su colección tan pronto como esté disponible.

