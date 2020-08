BTS: 9 colaboraciones de Suga que son geniales

Lo más probable es que sepas una o dos cosas sobre el rapero, compositor y productor en ascenso de BTS, Min Yoongi, quien también es conocido por su nombre artístico Suga, su apodo de productor Min PD y su apodo de mixtape Agust. D.

Con más de 100 canciones acreditadas por la Asociación de Derechos de Autor de la Música de Corea, de la que es miembro de pleno derecho, Suga sin duda se ha hecho un nombre en la industria de la música como miembro de BTS, un rapero solista y un gran colaborador de escala.

Estas son algunas de las colaboraciones de Suga a lo largo de los años como rapero, productor o ambos.

Agust D - "So Far Away" (con Suran)

Todos sabemos lo difícil que es tener un sueño y hacerlo realidad. Suga saca a relucir este tema mientras aborda la frustración y la confusión que se derivan de él, mientras que Suran consuela con mensajes de esperanza, cantando que hay un sueño para todos y que es solo cuestión de tiempo antes de que se haga realidad. Sinérgicos y poderosos, los sonidos del dueto nos envían a un viaje musical de sanación.

Suran - "Wine" (Prod. De Suga y Feat. Changmo)

Después de una colaboración de alto nivel, Suga y Suran unen fuerzas nuevamente. Solo que esta vez, Suga participará como productor, lo que la convierte en la primera vez que produce para un artista que no es BTS.

La pista es una mezcla de R&B, hip hop y electro-pop y cuenta la historia de alguien que recuerda a su ex con una copa de vino. "Wine" fue la primera en las listas de éxitos tanto para Suran desde su debut como para Suga como productora, y esta hazaña les valió a los dos artistas el premio Hot Trend en los Melon Music Awards 2017.

Lee Sora - "Song Request" (con Suga)

Este es otro éxito que encabeza las listas de éxitos de Suga como artista y co-letrista. Coproducida por Tablo, quien recomendó a Suga a Lee Sora para esta canción, "Song Request" refleja la soledad que uno siente que los lleva a encender la radio y hacer coincidir la canción que suena con su estado de ánimo actual. La canción logró un all-kill perfecto en las listas de música y encabezó las listas de iTunes en todo el mundo. También marca la primera colaboración de Suga como artista destacado.

Epik High - "Eternal Sunshine" (Prod. Por Suga)

Suga y Tablo se reencuentran, con el rapero de BTS en el lugar del productor esta vez. Esta colaboración fue una gran recompensa tanto para sus fanáticos como para el mismo Suga, que es un gran fan de Epik High. Este ritmo relajado y maravilloso contiene letras significativas sobre el agotamiento emocional que se genera a partir de la dureza de la sociedad y contiene el consejo del trío de vivir la vida paso a paso.

Heize - "We Don’t Talk Together" (Prod. De Suga y Feat. Giriboy)

¡Min PD ataca de nuevo! Esta vez, Suga prestó su arte a "We Don’t Talk Together" de Heize con Giriboy. Esta melodía suave encaja perfectamente con la historia de dos personas que se han distanciado debido a su falta de comunicación. Esta canción no solo encabezó las listas de música más importantes, sino que también ganó el primer lugar en un programa de música a pesar de que no se promocionó.

Halsey - "Interludio de Suga"

Halsey es una buena amiga de BTS que ha aparecido anteriormente en una de sus canciones principales, "Boy With Luv". Esta vez, a Suga se le ofreció ser parte del último álbum de Halsey con un interludio con su nombre. Se le pidió que escribiera su verso en coreano, y en él, trajo una de sus viejas líneas de "Tomorrow" de BTS.

IU - "ocho"

Esta es la colaboración que no sabíamos que necesitábamos. Dos letristas con talento para las palabras, las emociones y la atención plena se unen para traernos la obra maestra que es el "ocho". Coproducida por Suga, la balada profundiza en temas que persiguen a todas las personas de veintitantos años. Naturalmente, este bop arrasó en las listas tanto a nivel nacional como internacional.

Agust D - "Burn It" hazaña. MAX

Lo que comenzó como un encuentro amistoso se convirtió en una increíble oportunidad musical para Suga y MAX por igual. Parte del segundo mixtape de Agust D, "Burn It", trata de incendiar el pasado y reunir el valor para seguir adelante. Las letras en inglés de MAX reflejan a la perfección su contraparte coreana y mostraron una armonía perfecta entre los dos músicos. Los fanáticos obtendrán más de este dúo, ya que Suga aparecerá en "Blueberry Eyes" en el próximo álbum de MAX "Color Vision".

"Dear My Friend" hazaña. Kim Jong Wan de Nell

Esta vez, Suga se une a Kim Jong Wan para otro dueto saludable. Agust D nos bendice con su rap lento pero desgarrador sobre una amistad que no pudo resistir el paso del tiempo, mientras Kim Jong Wan canta a través del coro, recordando los buenos tiempos y preguntándose si las cosas hubieran sido diferentes si los dos amigos manejaban las cosas de manera diferente en ese entonces.