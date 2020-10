BTS: 7 detalles ocultos en “Outro: Ego” de J-Hope (FOTOS)

El video de BTS “Outro: Ego” se reveló en YouTube a principios de este año, y como era de esperarse el fandom del grupo reaccionó con emoción, generando tendencias en Twitter y acumulando millones de visualizaciones rápidamente.

El video protagonizado por Jung Hoseok, mejor conocido por su nombre artístico J-Hope, contrasta con SHADOW, el primer trailer de MAP OF THE SOUL:7, ya que esta última pieza está llena de colores vibrantes a diferencia de su predecesora.

El video está lleno de referencias hacia el fiel fandom de BTS y hacia las eras pasadas del exitoso grupo de K-pop. Compartimos contigo 7 teorías y referencias que el ojo investigador de ARMY ha descubierto en el video musical de “Outro: Ego”.

1. J-Hope representando a dioses mitológicos

J-Hope representando a dioses mitológicos

“Oh my God!” Este verso de EGO pasa a tener significados literales pues en el video, J-Hope aparece en pinturas que asemejan a divinidades de distintas culturas. Los que más llamaron la atención del ARMY fueron Zeus, dios del cielo en la cultura griega y Ra, dios egipcio del sol.

2. El auto de J-Hope

El auto de J-Hope en 'Outro: Ego'

Si eres un verdadero fanático de BTS (como el equipo de La Verdad Noticias) sabrás que el auto que conduce Hobi lleva una placa que representa una fecha significativa para ARMY: la fecha de debut de BTS en la industria del K-pop el 13 de junio del 2013.

3. J-Hope y la ruta a sus sueños

J-Hope y la ruta a sus sueños

En una de las escenas, el rapero conduce por la carretera. Las detectives del fandom pudieron reconocer lo que decía cada uno de los letreros: “futuro y sigue tus sueños”. También se puede ver un gran edificio con letras en neón que lleva el nombre de J-Hope.

4. Un mensaje para ARMY

Un mensaje para ARMY

Una de las escenas muestra la letra de la canción pintada en la pared. Es uno de los versos que J-Hope estaría dedicando a sus fieles fanáticas. “Solo una esperanza, solo un alma, solo una sonrisa, solo tú”. Al final del verso está el logo del fandom ARMY.

5. El pasado de BTS

El pasado de BTS

Esta es la observación más fácil de notar. Hoseok inicia el video con un recuento fugaz por las eras de BTS. Comienza recordando el intro de No More Dream, que fue su debut en el 2013, luego va en retroceso desde el MV de Boy with Luv, Idol, Save me y otros.

Un fotograma más oculto muestra todos los proyectos de BTS y Hobi exhibidos en un escaparate.

6. Referencias a Perú, Argentina y México en Ego

Referencias a Perú, Argentina y México

Una grata sorpresa para las fans latinas. Algunas seguidoras vieron este fotograma de J-Hope y se percataron que los colores de la tipografía encajaban con las banderas de algunos países hispanohablantes. ¿Pueden ver la similitud en la imagen? ¿Indicarán una gira de BTS por latinoamérica o será mera coincidencia?

7. J-Hope y Hope World

J-Hope y Hope World

TE RECOMENDAMOS LEER: BTS: Todo sobre J-Hope, el cantante, compositor y bailarín surcoreano

ARMY no deja de repetir que "Outro: Ego" tiene el sello de Hoseok en todo aspecto. Tanto en la narrativa visual, como el sonido vibrante y lleno de energía, el tema refleja el optimismo que esta estrella de K-pop quiere transmitir en concordancia con su nombre artístico: esperanza.