BTS: 5 Canciones para conocer a los Bangtan Boys y convertirte en un ARMY

BTS es un fenómeno a nivel mundial, la banda coreana más famosa en la actualidad ha roto decenas de récords, y todo gracias a que su carisma y talento hacen que el idioma no sea un impedimento para conquistar el corazón de las y los Army’s.

Sin embargo, a veces no llegamos a tiempo para contagiarnos de la fiebre de estos chicos, en ese sentido, algunos que conocimos tarde a la boyband no sabemos como empezar a escucharlos, pues ya llevan muchos álbumes y presentaciones en el mercado.

Algunas personas incluso han revelado en twitter que quieren escuchar música de la banda solo para entender de que habla su pareja, o conquistar a alguna persona especial.

Por eso hemos decidido hacer una lista de 5 canciones para conocer a los chicos de BTS y convertirte en un ARMY experto.

Boy With Luv

En publicaciones anteriores ya hemos hablado de por que Boy With Luv es una de las canciones más importantes para la boyband, pues aunque no es una de las más antiguas, si es una de las más populares, y por las cuales muchas armys conocieron a la banda.

DNA

DNA es probablemente una de las canciones más escuchadas de los chicos coreanos, pues en Youtube cuenta con más de 1,044 millones de reproducciones, así es un BIllon de veces ha sido escuchada en la plataforma de video, y eso sin contar las veces que ha sido reproducida en Spotify.

Fire

La canción fue lanzada el 2 de mayo del 2016, y fue el primer sencillo de The Most Beautiful Moment In My Life: Young Forever, y actualmente cuenta con más de 95 millones de reproducciones en Youtube.

Fake Love

Lanzada en 2018 y con más de 700 millones de reproducciones en Youtube, esta es una de las canciones más escuchadas de la banda, y perfecta para empaparte del ritmo alternativo de estos chicos.

Dope

La ultima canción de esta lista es Dope con más de 580 millones de reproducciones en Youtube, la canción es una de las que no te puedes perder si quieres saber sobre la banda.