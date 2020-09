BTS: 3 looks inspirados en el espectacular estilo de J-Hope

Nacido el 18 de febrero de 1994 en Gwangju, Corea del Sur, Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope comenzó a actuar a una edad temprana y se formó en danza en la Academia de Música de Gwangju. Pasó sus años formativos bailando como parte del grupo callejero underground Neuron antes de firmar con BigHit Entertainment.

Hobi es ahora uno de los tres raperos de BTS y es conocido por su estilo de rap único y sus looks coloridos. El 1 de marzo de 2018, Hoseok lanzó su primer mixtape Hope World. Fue gracias a este lanzamiento que se convirtió en el acto solista coreano más alto de todos los tiempos, debutando en el no.1 en no menos de 63 países.

Hablando con TIME, Hoseok declaró que consideraba a Hope World como "mi tarjeta de presentación para el mundo". Conocido por su actitud positiva y su personalidad alegre, J-Hope ciertamente hace honor a su nombre. Mira el álbum completo de Hobi a continuación:

Este rapero de BTS muestra su entusiasmo por la danza a través de actuaciones enérgicas, y su habilidad es reconocida en la comunidad de baile K-pop. ¿No lo crees?, entonces echa un vistazo a la práctica de baile de su canción en solitario “Boy Meets Evil”:

Entonces, ahora que está al tanto de todas las cosas del intérprete de “Chicken Noodle Soup”, aquí hay tres estilos inspirados en su estética divertida y su exuberante estilo callejero (¡la personalidad alegre de Hobi se vende por separado)!

Look 1 de J-Hope: Sudadera + Capucha

Uno de los looks de aeropuerto casuales y cómodos de J-Hope

Para este primer atuendo decidimos emular uno de los looks de aeropuerto casuales y cómodos de J-Hope. Hoseok es un gran fanático de los estampados gráficos, combinando piezas llamativas con prendas sueltas neutrales y relajadas.

Esta combinación de sudadera con capucha y jeans incorpora piezas clave del atuendo de Hoseok al tiempo que agrega un toque femenino.

Cambiamos los acentos naranjas del atuendo del cantante con alternativas rosas, manteniéndome fiel a su amor por los accesorios lindos y funcionales. (Las capuchas son un elemento básico de la moda de J-Hope).

Cambiamos los acentos naranjas del atuendo de Hoseok con alternativas rosas

Look 2 de J-Hope: Neutrales + Sandalias

Este segundo look de Hoseok es posiblemente uno de los mejores conjuntos que veras en tu vida. Hoseok, que no se asusta de los estilos inusuales, combina el color con los neutros básicos de la manera más genial que he visto.

En lugar de copiar directamente el estilo, decidimos inspirarnos en su paleta de colores. El contraste de color entre la parte superior y los pantalones emite una sensación terrenal y relajada, y las Birkenstock son muy similares al tipo de sandalias que el rapero de BTS usa de forma habitual.

En lugar de copiar directamente el estilo, decidimos inspirarnos en su paleta de colores

Look 3 de J-Hope: Deportivo + Accesorios

Este último look encapsula perfectamente la estética vanguardista de Hoseok. Su amor por el deporte prevalece en la mayoría de sus atuendos, al igual que su inclinación por los accesorios de moda.

La chaqueta que elegimos es en realidad de la sección masculina de Bershka, lo que demuestra que la moda no tiene que estar dictada por el género. Los entrenadores también emiten un ambiente unisex y son una oda a la obsesión bien documentada de Hoseok con las zapatillas de Balenciaga.

Este último look encapsula perfectamente la estética vanguardista de Hoseok

¿Qué opinas de nuestra guía de moda? ¿Cubrimos bien el estilo de Hoseok? ¿Cuál de estos looks inspirados en J-Hope te gustó más? ¡Déjanos saber tus pensamientos en la caja de comentarios!