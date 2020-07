BTS: 15 cosas de Suga que si eres ARMY deberías saber

Min Yoongi, mejor conocido por su nombre artístico "Suga". Es integrante del grupo coreano Band Boys "Bangtang Boys", BTS. Hoy en día la gente también lo llama por su nuevo apodo "Agust D".

Min Yoongi es un rapero, compositor y productor discográfico surcoreano en Bts y dirigido por "Big Hit Entertainment", pero aquí te dejaremos quince cosas que tal vez no sabías sobre este guapo miembro.

15 datos de Suga

1. Min Yoon-gi nació el 9 de marzo de 1993 en Daegu, a 300 kilómetros al sureste de Seúl.

2. Es el rapero principal de BTS.

3. Se interesó en rapear después de escuchar "Reggae Muffin" de Stony Skunk, y decidió convertirse en rapero después de escuchar "Fly" de Epik High.

4. Antes de unirse a Big Hit Entertainment, Suga solía ser un rapero underground con el nombre artístico de Gloss.

5. En 2010, cuando formó parte del equipo de hip-hop D-Town, produjo la canción "518-062" en conmemoración del Levantamiento de Gwangju.

6. Originalmente se unió a Big Hit como productor, no como un ídolo.

7. Al formar BTS, el CEO de Big Hit, Bang Si-hyuk, le dijo a Suga que no tenía que bailar y que todo lo que tenía que hacer era rap. Más tarde, Suga bromeó diciendo que fue "engañado" por Bang.

8. Suga ganó el segundo lugar en la audición de rap "Hit It" realizada por Big Hit Entertainment en 2010.

9. Comenzó a escribir canciones y a trabajar con sintetizadores a los 13 años. Para cuando tenía 17 años, había trabajado a tiempo parcial en un estudio de grabación para aprender a producir.

“No hubo una motivación especial para hacer música. Solo tenía que hacerlo ”, dijo.

10. A pesar de su amor por la música, no le gustaba estudiar música con libros de texto en la escuela.

11. Aunque realizó varios trabajos a tiempo parcial mientras estudiaba música en Daegu, le resultó difícil pagar los gastos de comida y transporte. Cuando estaba en la escuela secundaria, ganaba dinero arreglando canciones escolares.

12. Solía usar aparatos ortopédicos.

13. Suga tiene licencia de conducir.

14. Las canciones de BTS producidas por Suga incluyen "Jump", "Let Me Know", "Boyz with Fun" y su propia canción en solitario "First Love".

15. En su canción "140505 at Dawn", hecha por él mismo, Suga revela que había sufrido problemas mentales, como fobia social, depresión y obsesión.

Por esto y muchas cosas más, Suga se ha convertido en uno de los integrantes de BTS favoritos del ARMY. ¿Sabías todas estas cosas? ¿Hay algún dato que te gustaría compartir sobre Suga? Dejalo en los comentarios.