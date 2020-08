BTS: 10 selfies de Suga que todo ARMY considera ¡mega adorable!

La boyband de K-Pop masculina BTS ha estado creando mucho revuelo últimamente, pues Jin, RM, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook están batiendo récords gracias a su ARMY. Si hablamos de Min Yoongi en particular, sabemos que indiscutiblemente es uno de los miembros más lindos del grupo.

Desde batir nuevos récords todos los días, hasta hacer latir el corazón de ARMY al realizar una sesión de V-Live e interactuar con ellos en Twitter y Weverse, Suga ha sido uno de los miembros más activos de BTS hasta ahora. Recientemente, los fans estaban más que felices de saber que August D ha colaborado con MAX para su álbum, Color Visión.

La canción se titula Blueberry Eyes, pero eso no es todo, pues ARMY incluso pudo escuchar la vista previa de su colaboración con MAX tiempos antes de su lanzamiento y simplemente no pueden dejar de hablar sobre la letra. Para los que no están al tanto de este cantante, se sabe que MAX anteriormente colaboró con Yoongi en Burn It; que forma parte del segundo mixtape “D-2”.

Suga está por todas partes y ARMY está más que feliz por él. A principios de este año, el artista de K-Pop colaboró con IU en el tema “Eight” y ha estado encabezando las listas de música y rompiendo nuevos récords. Mientras BTS se prepara para su siguiente comeback, decidimos mostrarte 10 adorables selfies de uno de sus siete integrantes.

No hay duda que cada una de sus selfies reciben mucho amor de ARMY y sobre todo destacan su indudable atractivo. Después de todo, Suga es uno de los artistas de K-Pop que tiene una gran fortuna gracias a la música y que al mismo tiempo disfruta gastando su dinero para mejorar sus habilidades musicales.