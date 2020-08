BTS: 10 momentos donde Suga demostró que consigue lo que quiere

Cuando BTS estaba comenzando, Suga no tenía idea de que muchas de sus grandes esperanzas y sueños se harían realidad, por eso te dejamos 10 momentos que el integrante del famoso grupo de K-Pop logró con mucho esfuerzo.

Los premios Grammy

En la entrevista de 2018, se le preguntó a BTS cuál sería el siguiente paso para ellos después de conquistar Billboard. Suga dijo tímidamente un Grammy, haciendo reír a sus miembros. Pocos sabían que en 2019 asistirían a los Grammy como presentadores, o que su álbum Love Yourself: Tear estaría nominado al “Mejor paquete de grabación”.

"El siguiente es Billboard"

Suga (también conocido como Agust D) predijo el éxito de BTS en la cima de las listas de éxitos en su sencillo de 2016 "Agust D". Afirmó que BTS conquistaría Billboard, ¡y lo hicieron!.

Álbum número 1 en la lista Billboard 200 y Top 10 en el Hot 100

Agust D predijo el éxito general de BTS en las listas de Billboard, ¡pero Suga también predijo estos logros específicos en las listas! BTS obtuvo su primer lugar número uno en esta lista con Love Yourself: Tear, y también se ubicaron en el top 10 de los Hot 100 de Billboard.

Rendimiento BBMA de BTS

En 2017, se le preguntó a BTS cuál sería el siguiente paso en sus carreras. En respuesta, Suga dijo: "Queremos actuar en los Billboard Music Awards". BTS actuó en las BBMA a principios de 2018.

Victoria de la Triple Corona

Suga también dijo que quería una triple corona y la consiguió, años después, ¡con "ADN"!.

Estadio olímpico de Seúl

Durante la Festa 2015 de BTS, Suga dijo que su deseo era ver a BTS actuar en un lugar grande. Él sugirió en broma el Estadio Olímpico de Seúl y calificó su deseo de "indignante", sin saber que actuarían allí tres años después. BTS actuó en el Estadio Olímpico el 25 y 26 de agosto de 2018.

La primera victoria de BTS en BBMA

Suga quería que BTS se convirtiera en nominados para los Billboard Music Awards y terminaron ganando el premio al “Mejor Artista Social”, superando a las mejores estrellas como Justin Bieber y Ariana Grande.

El primer Daesang de BTS

Suga sintió que BTS realmente merecía ganar este premio debido a toda la sangre, sudor y lágrimas que pusieron en 2016. BTS terminó ganando su primer Daesang durante los Melon Music Awards de ese año.

Tour de la cúpula de Japón

En la canción de Agust D, "The Last", Suga rapeó sobre actuar en los famosos lugares de cúpula de Japón; "Las cosas que sólo imaginé se vuelven realidad, los sueños de mi infancia están frente a mis ojos, la noche en que actué frente a una audiencia de 2. Ahora el Tokyo Dome está justo frente a mis narices". Estas cúpulas se convirtieron en parte de la gira mundial Love Yourself 2018-2019 de BTS.

Revista TIME

En una entrevista, Suga dijo una vez que quería que BTS se convirtiera en "el artista más influyente del mundo". BTS apareció en la portada de 2018 de la revista TIME por ser "líderes de la próxima generación".