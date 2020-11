BTS: 10 datos curiosos sobre Jin que todo ARMY debería saber

Como el miembro mayor de BTS, Kim Seok-Jin es una parte increíblemente carismática y maravillosa de la famosa sensación del K-Pop. Incluso si no tiene muchos versos para sí mismo en sus canciones, sus canciones en solitario muestran su falsete y siempre es elogiado por su rango vocal.

Jin es considerado la “mamá” del grupo debido a su edad y sus esfuerzos para mantenerlos a todos juntos en tiempos difíciles. Su naturaleza compasiva y amorosa es también lo que hace que ARMY lo ame tanto. Aquí, en La Verdad Noticias, te decimos 10 cosas que necesitas saber sobre Jin.

1. Su apodo

Apodo

Entonces, ¿cómo consiguió Jin el apodo de Worldwide Handsome ? ¡De él mismo, en realidad! Mientras asistía a una conferencia de prensa para su gira, Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final, así es como se presentó.

La idea se le ocurrió al agregar que desde que debutó con la banda, se ha llamado a sí mismo guapo de vez en cuando. Desde entonces, el nombre se mantuvo y cada año en su cumpleaños, el hashtag de Twitter, #WorldwideHandsomeDay, es tendencia.

2. Asistía a la universidad cuando fue seleccionado

Asistía a la universidad cuando fue seleccionado

Aproximadamente tres meses después de asistir a la universidad en 2011, Jin fue descubierto por Big Hit Entertainment mientras caminaba por una calle. Mientras estudiaba, se especializaba en actuación y no tenía intenciones de convertirse en cantante, dada su falta de formación musical.

Jin hizo una audición para la compañía, pero con la idea de convertirse en actor. Estaba convencido de convertirse en un aprendiz de idol, y así es como finalmente se convirtió en una de las voces de BTS.

3. Abrió un restaurante con su hermano

Abrió un restaurante con su hermano

Jin es descrito como un cocinero increíble por sus compañeros de banda, enfatizando su papel como la madre del grupo. En 2018, abrió un restaurante con su hermano mayor Seok Joong, llamado Ossu Seiromushi. Se encuentra cerca del lago Seokchon en Seúl y sirve principalmente platos japoneses.

La gran inauguración debe haber sido un gran éxito con una gran fila llena de fanáticos esperando para entrar. El restaurante todavía está abierto, así que si pasas por Seúl, ¡asegúrate de probarlo!

4. Conocido por sus chistes

Sus chistes

Uno de los pasatiempos más definibles de Jin además de cocinar y tomarse selfies es contar chistes. Puede hacer reír a todos los miembros con ellos, excepto a Suga. Aquí hay uno de sus mejores chistes:

P: ¿Qué no puedes comer por la mañana?

R: Almuerzo y cena.

5. Uno de los miembros más miedosos

Uno de los miembros más miedosos

BTS ha mostrado sus fortalezas y debilidades, y Jin definitivamente es alguien que se asusta por todo. Como se vio con J-Hope en The Late Late Show with James Corden, Jin es un adorable cobarde.

Aparte de asustarse por la fruta aplastada contra el plexiglás, la idea de insectos en su cuerpo es suficiente para que se le erice la piel. Sin embargo, mirarlos no le molesta en lo más mínimo.

6. Maestro del concurso de miradas

Maestro del concurso de miradas

Jin tiene un talento increíblemente extraño que es interesante, pero también preocupante. Es un maestro de los concursos de miradas y es capaz de pasar hasta cinco minutos sin parpadear en lo más mínimo. La idea suena loca, pero aquí hay un video que lo prueba:

7. No le gusta usar lentes

No le gusta usar lentes

Como no tiene la mejor vista, Jin tiene anteojos recetados, pero no le gusta usarlos. Los fanáticos y no fanáticos probablemente piensan que se ve genial con lentes, pero Jin se siente inseguro cada vez que los usa.

8. La imágen de BTS

BTS tiene muchos títulos para sus famosos miembros. Por ejemplo, RM es el líder del grupo, asegurándose de que los chicos estén dentro del horario y actuando como portavoz, mientras que Jungkook es el "maknae" o el "más joven" del grupo.

Jin representa los aspectos visuales de BTS y se combina bien con esto debido a su apariencia natural. Un cirujano plástico coreano ha mencionado que el rostro de Jin es perfecto y que todo en él, desde sus ojos, nariz y labios, es perfecto.

9. Recibió una oferta de SM Entertainment

Es la imágen de BTS

SM Entertainment es una de las compañías más famosas de Corea del Sur, con bandas de K-Pop como SHINee y Girls Generation. Mientras estaba en la secundaria, Jin fue reclutado por la compañía. Pasó la primera audición, pero decidió no continuar porque pensó que lo estaban estafando.

La idea de que Jin sea parte de SM Entertainment sigue siendo alucinante hasta el día de hoy, pero aún así encontraría el éxito al unirse a Bit Hit Entertainment y conocer al resto de los miembros de su banda.

10. Tiene una gran colección de juegos

Tiene una gran colección de juegos

Para agregar a la excentricidad de Jin, es un ávido jugador con una enorme colección de peluches de Mario Bros. Desde los cinco años jugó a Super Mario y se convirtió en uno de sus juegos favoritos de todos los tiempos.

Tenía la costumbre de pedirle a sus amigos que le compraran comida en McDonald's cuando había figuras de Mario disponibles. Sería genial si Nintendo y BTS colaboraran, y Jin definitivamente estaría de acuerdo con eso.