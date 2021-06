BSB y Nsync piden a Justin Timberlake que se una a su proyecto

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, las bandas Nsync y los Backstreets Boys han decidido unir fuerzas, a fin de crear un evento único, que cause emoción a los fans, pero les falta un ingrediente especial. Justin Timberlake.

Y es que los integrantes de ambas bandas han pedido al productor y cantante que se una a ellos, aunque sea como un momento para causar un encuentro épico.

En entrevista, los miembros de las agrupaciones están considerando la posibilidad, después de que su presentación del pasado 18 de junio se vendiera completamente, por lo que quieren invitar al resto de los integrantes de las agrupaciones.

Ya que en el evento solo estuvieron AJ McLean y Nick Carter de los BSB, mientras que de Nsync estuvieron presentes Joey Fatone y Lance Bass.

Por lo que incluso podrían considerar a Timberlake.

Justin Timberlake podría regresar

Aunque aún no le plantean la posibilidad, habría que esperar para saber que dice el intérprete, lo cierto es que es algo que a los fans les gustaría ver.

Aunque no mencionan directamente el nombre de Timberlake se da por entendido que pudiera estar incluido. Por ahora habrá que esperar a ver si el cantante de “Sexy Back”, Justin Timberlake acepta.

Nick Carter, integrante de los BSB dijo que entre ellos nunca hubo una rivalidad, y quienes se encargaban de relacionarlos lo menos posible eran los productores y ejecutivos.

Por ello, si “hubiera sido cosa suya” probablemente habrían hecho más proyectos juntos.

”¿Hace veinte años? ¡Rayos, no!, Aún no entiendo por qué no pudimos hacer más cosas en común, pero sí sabíamos que había ejecutivos evitandolo, y otras cosas que sucedían detrás del escenario. Pero mejor tarde que nunca, ¿no?”.