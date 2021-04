BRIT Awards 2021: Conoce la lista completa de nominados

The British Record Industry Trust afina los últimos detalles para la magna celebración de la edición 2021 de los BRIT Awards, y para prueba de ello tenemos el hecho de que los organizadores del evento ya han revelado la lista completa de los artistas nominados.

Entre la lista de nominados de la edición 2021 de los BRIT Awards destacan nombres de artistas de talla internacional como Ariana Grande, Billie Eilish, BTS, Cardi B, Dua Lipa, Miley Cyrus, Taylor Swift y The Weeknd. Cabe destacar que este evento se llevará a cabo el próximo 11 de mayo y se transmitirá a través de la señal de BBC y YouTube.

La edición 2021 de los BRIT Awards se llevará a cabo este próximo 11 de mayo.

Lista de Nominados a los BRIT Awards 2021

Álbum Mastercard

Arlo Parks – Collapsed in Sunbeams

Celeste – Not Your Muse

Dua Lipa – Future Nostalgia

J Hus – Big Conspiracy

Jessie Ware – What’s Your Pleasure?

Mejor Artista Femenina

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

Mejor Artista Masculino

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Mejor Grupo Británico

Bicep Biffy

Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Mejor Artista Revelación

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Mejor Sencillo Británico

220 Kid & GRACEY – Don’t Need Love

Aitch & AJ Tracey feat. Tay Keith – Rain

Dua Lipa – Physical

Harry Styles – Watermelon Sugar

Headie One feat. AJ Tracey and Stormzy – Ain’t It Different

Joel Corry feat. MNEK – Head & Heart

Nathan Dawe feat. KSI – Lighter

Regard & RAYE – Secrets S1MBA feat. DTG – Rover

Young T & Bugsey feat. Headie One – Don’t Rush

Mejor Artista Internacional Femenina

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Mejor Artista Internacional Maculino

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

Mejor Grupo Internacional

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

HAIM Run

The Jewels

Premio del Público

Griff (GANADORA)

Pa Salieu Rina

Sawayama

La categoría Premio del Público en los BRIT Awards 2021 fue dada a conocer el pasado 19 de marzo, y como su nombre lo dice, el público elige a la ganadora, quien en esta ocasión fue la cantante Griff, quien en solo dos años ha logrado conquistar a la audiencia británica.

Dua Lipa se presentará en los BRIT Awards 2021

Dua Lipa dio a conocer en su cuenta de Twitter que tendrá una participación musical en los BRIT Awards 2021.

Además de ser nominada en tres categorías, Dua Lipa anunció en sus redes sociales que dará una presentación musical en los BRIT Awards 2021, lo cual causó gran furor entre sus séquito de seguidores, quienes ahora tienen una razón más para no perderse este evento.

Hasta el momento se desconoce cuáles serán las canciones que Dua Lipa presente sobre el escenario de los BRIT Awards 2021, pero algunos anáticos esperan que su performance sea igual de icónico al que realizó en la pasada edición de los Premios Grammys.

¿Te perderás la edición 2021 de los BRIT Awards? ¿Tu artista favorito fue nominado? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.

Fotografias: Instagram