BLACKPINK triunfa con su presentación de "How You Like That" con Jimmy Fallon

BLACKPINK envió a los fanáticos a un colapso total cuando hicieron su debut en The Tonight Show conducido por Jimmy Fallon. Las favoritos de K-Pop lanzaron el nuevo sencillo How You Like That esta semana, que acumula millones de visitas de YouTube por minuto.

Las cuatro piezas, compuestas por Rose, Jennie, Jisoo y Lisa, no nos dieron ni un segundo para recuperarnos cuando subieron al escenario en el programa de conversación de EE. UU. Para la presentación debut de la canción.

Y, cuando el anfitrión les recordó algunas de sus mayores estadísticas en las redes sociales, no pudieron evitar alabar a sus queridos Blinks. Cuando Jimmy preguntó si entendían qué tan grandes se habían vuelto, Jennie respondió: "Literalmente no lo hacemos, nos hace congelar cada vez que escuchamos esto".

"Agradecemos mucho a nuestros fanáticos por el amor porque, ya sabes, ¡es demasiado!", expresó. Además de bendecirnos a todos con una presentación de su último bop, también asumieron el desafío Try Not To Laugh.

Ya sabes, donde todos tienen que sentarse a través de una serie de videos divertidos y tratar de no reírse de ellos. Y, por supuesto, Jisoo comenzó a reírse incluso antes de que comenzara el primer video, con Rose ganando cada ronda.

El comeback de la intérpretes de "Kill This Love" era uno de los más esperados para los fans del K-Pop; por ello, ahora seguirán rompiendo muchos más récords con sus siguientes estrenos/Foto: Mujer Dínamo

BLINKS alaban a BLACKPINK

Los fanáticos que observaban desde casa no podían tener suficiente de los cantantes de Sour Candy, y acudieron a las redes sociales para alabar su aparición.

“¡Buenos días! Sé que #BLACKPINKonFALLON está terminado, pero felicidades a @BLACKPINK por tu primera actuación de #HowYouLikeThat en @jimmyfallon @FallonTonight '', escribió uno.

por favor que reinas que son tienen literalmente a todo el mundo a sus pies #BLACKPINKonFallon pic.twitter.com/7j5Ptk0szg — HYLT SOTY (@jensooIuv) June 27, 2020

“¡Ustedes fueron increíbles! ¡Y JENNIE tiene literalmente #BLACKPINK HAIR! ¡¡¡AMOR AMOR AMOR!!! @ygofficialblink", redactó otro Blink.

"Literalmente iluminaron el escenario EN EL FUEGO", comentó otro.

blackpink vino a salvar y a dominar el mundo #BLACKPINKonFallonpic.twitter.com/0gLmvGtpua — shei (@jensieluv) June 27, 2020

Mientras un usuario de Twitter gritaba: “Demasiado corto, queremos una hora de duración. Las reinas de cualquier lugar escaparon @BLACKPINK".

El rendimiento de BLACKPINK se produce después de que lanzaron How You Like That sobre nosotros, e instantáneamente rompieron los registros de YouTube en el proceso.

Según la BBC, alrededor de 1,65 millones de Blinks (Fandom) estuvieron disponibles para ver el estreno de su video musical, rompiendo un récord establecido previamente por BTS, que tenía 1,56 millones de fanáticos sintonizando el estreno de On en febrero.

Han acumulado más de 100 millones de visitas en el video con poco más de 24 horas de estreno, en el momento de la escritura.