BLACKPINK tendrá su propia colección de muñecas Jazwares ¡Son increíbles!

Las reinas del K-pop, BLACKPINK, están de vuelta después de más de un año lejos de los reflectores, y no podríamos estar más preparados para su gran regreso. Con una gran colaboración con Lady Gaga ya bajo sus cinturones, una nueva canción (y un gran momento de belleza) que vendrá la próxima semana, y un álbum completo a finales de este año, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa están en camino a la dominación mundial en 2020.

Como si todo eso no fuera lo suficientemente icónico, también están lanzando una línea de coleccionables en asociación con la compañía de juguetes Jazwares. La revista, Teen Vogue echó un primer vistazo a la colección de muñecas, que se lanzará el próximo 21 de junio, y conversó rápidamente sobre la línea con BLACKPINK.

La colección BLACKPINK incluye 16 muñecas de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, todas de tres pulgadas diseñadas con atuendos de sus videos musicales "Kill This Love", "Ddu-Du Ddu-Du", "Boombayah" y "Whistle".

Las muñecas Micro Popstar vienen en un estuche de almacenamiento en forma de micrófono negro y rosa con una parte superior desplegable, mientras que las muñecas Broken Heart Superstar se empaquetan en una caja más grande en forma de corazón que se rompe por la mitad para revelar lo que hay dentro.

Colección de BLACKPINK sale a la venta a finales de junio

Las Superestrellas también vienen con golosinas adicionales como confeti y un brazalete de cuentas con uno de los cuatro encantos que cualquier BLINK reconocerá: una caja de cereal de la tienda "Kill This Love" de Lisa, el boombox de Rosé de "Boombayah", el zorro fennec de Jennie de "Ddu- Du Ddu-Du" y el libro de Jisoo de" Whistle".

BLACKPINK encantadas con su colección de muñecas

"Es tan lindo vernos como mini muñecas", le dice BLACKPINK a Teen Vogue en un comunicado enviado por el lanzamiento de la colección de Jazwares.

“¡Queremos tenerlas todas! Será divertido mezclar y combinar. ¡Nos impresionó mucho el nivel de detalles de los atuendos de las muñecas!".

Todas las muñecas de BLACKPINK vienen en un paquete misterioso, por lo que no sabrá qué aspecto icónico tienen hasta que las abra. Además de sus atuendos, tienen cabello y accesorios extraíbles que se pueden mezclar y combinar, por lo que puedes divertirte con el estilo, por ejemplo, explicó Jisoo al hablar de la cabellera rubia turquesa de Lisa de "Boombayah".

Muñecas de Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo con atuendos del vídeo musical de “Kill This Love”

"Es muy valioso ver nuestros atuendos de nuestros videos musicales pasados diseñados en estas muñecas en la palma de nuestras manos", dijo la integrante de BLACKPINK.

La colección de BLACKPINK también incluye un Light Up Plush Heart inspirado en el icónico lightstick del grupo. El peluche reacciona a la música y presenta cuatro efectos de iluminación diferentes, incluido un patrón de "latido" parpadeante, una pequeña correa en la parte posterior se ajusta alrededor de su mano, para que pueda sostener el corazón en la mano en el próximo concierto de las idols (que, debido al coronavirus, podría no ser este año) y parpadeará al ritmo del ritmo.

The Light Up Plush Heart

"Jugamos con muñecas y animales de peluche cuando éramos más jóvenes, pero todavía tenemos muñecas de peluche en nuestras camas", dijo BLACKPINK en su comunicado, y agregaron que sí, se llevarán sus propias muñecas a casa. "Ya podemos imaginarlos encima de los marcos de nuestras camas o encima de nuestros cajones".

La colección BLACKPINK sale a la venta en Target y en Amazon este domingo 21 de junio. Más coleccionables están en camino a finales de este verano, incluida una caja VIP de acceso total con artículos sorpresa inspirados en el primer mini álbum de BLACKPINK Square Up.

Además, su tan esperado álbum del comeback, "How You Like That", saldrá en septiembre, se lanzará oficialmente el viernes 26 de junio.