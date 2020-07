BLACKPINK supera a BTS en Spotify

BLACKPINK le roba puesto a BTS en Spotify

BLACKPINK y BTS protagonizan una fuerte batalla para liderar las listas de Spotify en este año y según los nuevos reportes otorgados por la popular plataforma de streaming, la agrupación conformada Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa podría ocupar pronto la primera posición.

El sitio Chart Data News dio a conocer a través de una publicación en Facebook que el nuevo sencillo de BLACKPINK titulado ‘How You Like That’ se ha convertido en la segunda canción coreana con más streams dentro de Spotify en lo que va de este año y ha dejado atrás a ‘ON’, tema de BTS que forma parte del disco ‘Map of the Soul: 7’.

Reportes de la plataforma indican que ‘How You Like That’ ya cuenta con más de 110 millones de streams a tan solo un mes de haber sido lanzada mientras que ‘ON’, sencillo que debutó en el mercado internacional el pasado 21 de febrero, posee 109 millones.

BLACKPINK le arrebata el segundo puesto a BTS en Spotify.

BTS sigue liderando las listas de Spotify

A pesar de que el comeback de BLACKPINK le haya arrebatado el segundo puesto de este listado de Spotify a BTS, los BLINKS, nombre con el que se le conoce a los fans de esta exitosa agrupación surcoreana, deberán reproducir el nuevo sencillo del grupo en mayor medida si desean ocupar el primer puesto, lugar que actualmente ocupan los chicos de BigHit.

‘ON’, sencillo perteneciente al álbum ‘Map of the Soul: 7’, cuenta actualmente con la increíble cantidad de 142 millones de streams, cifra que la convierte en la canción coreana más escuchada dentro de la plataforma en lo que va del 2020; este logró consolida a los chicos de BTS como la banda de K-Pop más popular de este año.

Superar esta cifra es una tarea difícil para ambos fandoms pero no imposible, por lo que no sorprendería que en poco tiempo se anuncie que el comeback de BLACKPINK se ha convertido en la canción con más stream en Spotify en lo que va del 2020 y quizás eso suceda con el lanzamiento de su primer álbum de estudio.

Y tú, ¿Crees que BLACKPINK supere a BTS en Spotify?

