BLACKPINK se convierte en el segundo artista con más suscripciones en YouTube

¡BLACKPINK sigue subiendo de rango gracias a su increíble aumento de suscriptores en su canal oficial de YouTube!

El 29 de septiembre, YG Entertainment confirmó que el canal oficial de YouTube de BLACKPINK había superado los 48,8 millones de suscriptores. Esto coloca a BLACKPINK más allá de DJ Marshmello como el segundo artista con más suscriptores en la plataforma.

El único otro artista en YouTube con más suscriptores que BLACKPINK es Justin Bieber, quien actualmente tiene 57.2 millones de suscriptores, pero podría perder el título si la girlband mantiene su ritmo actual.

El canal oficial de BLACKPINK en YouTube ha alcanzado las 12.371.650.349 visualizaciones

El camino al éxito de BLACKPINK en YouTube

En agosto de este año, luego del lanzamiento de "How You Like That", el esperado regreso del grupo que rompió varios récords de YouTube en ese momento, BLACKPINK superó a Eminem para convertirse en el cuarto artista con más suscriptores.

Después del lanzamiento de su colaboración con Selena Gomez en "Ice Cream", BLACKPINK superó a Ed Sheeran para ser el tercer artista con más suscriptores en YouTube.

BLACKPINK logró su nuevo hito de segundo artista con más suscripciones en YouTube solo unos días antes del lanzamiento de su primer álbum de larga duración el próximo 2 de octubre.

¡Felicitaciones a BLACKPINK!

Te puede interesar: K-Pop: “Kill This Love” de BLACKPINK llega a 900 millones de reproducciones

¿Cuál es tu vídeo favorito de BLACKPINK en YouTube? Dinos en los comentarios.