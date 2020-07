BLACKPINK se coloca entre las 7 estrellas coreanas con más seguidores en Instagram/Foto: Nación Rex

Estas actrices de renombre mundial y miembros del grupo de chicas K-pop, cuatro de las cuales provienen del fenómeno que es Blackpink, están rompiendo Instagram en 2020.

El comeback de Blackpink ha sido todo un hit mundial, y los fans (BLINKS) están haciendo de todo para logra que las idols dominen todas las redes sociales. Por lo cual, las cuatro integrantes han entrado en los primeros lugares de las siete celebridades femeninas de Corea del Sur en tener un gran número de followers en Instagram.

el enorme éxito de BP ha sido tanto, que su más reciente canción y video musical "How You Like That" ha conseguido más de 200 millones de vistas en Youtube a sólo una semana de su estreno/Foto: El Independiente

Lisa de Blackpink

Ya sea que esté en la primera fila de la semana de la moda en Milán o en el lanzamiento de la última marca de belleza coreana, Lisa, la miembro más joven del grupo de chicas K-pop Blackpink llama la atención donde quiera que vaya, adorada por la enorme cantidad de 35 millones de fanáticos en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram ���� Una publicación compartida por LISA (@lalalalisa_m) el 29 de Jun de 2020 a las 9:09 PDT

Jennie de Blackpink

Al igual que sus compañeras de banda, una de las voces de Blackpink, Jennie, es tan vanguardista como ellas. De hecho, es la primera integrante de la banda en asociarse con una casa de modas francesa después de varias colaboraciones elegantes con Chanel Korea. La artista de 24 años cuenta con 28,6 millones de seguidores en Instagram.

Rosé de Blackpink

Conocida por su nerviosa vibra de estrella de rock pero de manera fácil, la bailarina principal de Blackpink, Rosé, acaba de ser confirmada como la nueva cara global de Saint Lauren para el otoño de 2020.

Se dice que la estrella de K-pop nacida en Nueva Zelanda es la más tímida y miembro tranquila del grupo. Sin embargo, a sus 25,6 millones de seguidores en Instagram no parece importarles.

Jisoo de Blackpink

La miembro “más vieja” del grupo, Jisoo saltó a la fama con varios papeles de actuación, cameos de videos musicales y grandes avales de marca antes de su debut con Blackpink. Conocida por su personalidad humorística, Jisoo tiene un seguimiento de 24,3 millones en Instagram.

Taeyeon de Oh! GG

Con una carrera de K-pop que abarca más de una década y 14.8 millones de fanáticos en Instagram, Taeyeon fue uno de los nueve miembros originales del increíblemente popular grupo Girls 'Generation.

Ahora parte de Oh! GG, una subunidad de Girls 'Generation, Taeyeon deleitó a los fanáticos con videos teaser de su último sencillo, Happy, en marzo.

Ver esta publicación en Instagram ���������� Una publicación compartida por TaeYeon (@taeyeon_ss) el 23 de Jun de 2020 a las 8:42 PDT

Lee Ji-eun, alias IU

La popular cantante y estrella de la exitosa serie de televisión coreana de 2019 Hotel Del Luna se promociona como la actriz coreana más seguida en Instagram en este momento, gracias a unos 14,6 millones de fanáticos.

Ver esta publicación en Instagram 꽃냠 Una publicación compartida por 이지금 (@dlwlrma) el 9 de Abr de 2020 a las 12:53 PDT

También te puede interesar: Blackpink: “How You Like That” logra ser el mayor estreno en la historia de YouTube

Bae Suzy

La estrella fresca de la película surcoreana llena de acción, Ashfall, también fue miembro del grupo de chicas Miss A (se separó en 2017) y ha protagonizado programas de televisión tan populares de Corea del Sur como While You Were Sleeping y Vagabond. Póngase al día con sus últimos acontecimientos junto a sus 12,5 millones de seguidores en Instagram.