BLACKPINK rompe récord en Youtube con su video musical “Whistle”

BLACKPINK quien es un grupo de K-Pop conformado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa por YG Entertainment, han alcanzado un gran nivel de popularidad desde su debut en el 2016, esto marcando un récord en la industria de la música popular surcoreana por ser el grupo femenino con más éxito en Corea del Sur, más que nada por sus videos musicales, los cuales han marcado un récord en reproducciones en Youtube.

Las idols de BLACKPINK están más que contentas con el resultado que han obtenido en el 2019, pues su último video musical “Kill This Love”, nuevamente estuvo dentro de los más vistos en Youtube en menos de 24 horas, lo que recuerda su éxito con “Ddu-Du Ddu-Du” siendo el segundo video de K-Pop más visto en Internet.

De igual forma BLACKPINK se mantiene dentro de los Billboard 200 y Billboard 100 con sus actuales sencillos musicales, lo que ha dado buenas ganancias dentro de las descargas digitales, mérito que sin duda es gracias a todo el apoyo que han recibido por parte de su fandom, ya que se mantienen activas y a un ritmo constante en la industria del K-Pop.

BLACKPINK rompe nuevo récord en Youtube

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa han vuelto a sorprender en las redes sociales por haber conseguido por sexta ocasión más de 450 millones de reproducciones en Youtube con uno de sus videos musicales, pues tras tres años y cinco meses el sencillo “Whistle” ya forma parte de uno de sus mayores éxitos, dentro de éste logro se comparte el puesto con las canciones ““Playing With Fire”, “BOOMBAYAH”, “As If It’s Your Last”, “DDU-DU DDU-DU” y “Kill This Love”.

Por otra parte, con el sencillo “BOOMBAYAH” ya han superado las 750 millones de reproducciones en Youtube, lo que marca una nueva etapa para BLACKPINK, al ir de la mano como el grupo femenino de K-Pop más popular del momento, sin duda han logrado llevar su música a distintas partes del mundo, este nuevo récord demostró la fuerza con la que han crecido en su carrera artística.

Video musical de BLACKPINK "Whistle"

