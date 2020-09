BLACKPINK realizará un evento digital en vivo antes del estreno de “The Album”/Foto: Twitter

¿Qué te parece eso? BLACKPINK anunció el sábado (26 de septiembre) que realizarán un evento de transmisión en vivo antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio de larga duración, The Album.

El cuarteto hizo el anuncio con un póster compartido en las redes sociales. Simplemente titulado "Comeback Live", el evento de transmisión se llevará a cabo el 1 de octubre a las 9 pm ET en VLive, un servicio de transmisión de video en vivo de Corea del Sur. El muy esperado The Album se lanzará tres horas después, a las 12 am del 2 de octubre.

Después de compartir la noticia del evento de transmisión en vivo, el grupo le dio a Blinks "videos teaser conceptuales" de Lisa, Rose, Jennie y Jisoo en las redes sociales para promocionar el tan esperado comeback.

Cada una de las chicas aparece en sus propios clips, caminando a través de lo que parece ser una estructura de estacionamiento vacía, sin diálogo y con el mismo breve clip de música al final.

BLACKPINK se prepara para sus grandes estrenos

BLACKPINK ha tenido un año muy ocupado hasta ahora. Además de establecer hitos históricos, el supergrupo K-pop colaboró con Lady Gaga en "Sour Candy" de la estrella de su último disco, y se asoció con Selena Gómez para el segundo sencillo del álbum, 'Ice Cream', que debutó en el No. 13 en el Billboard Hot 100.

La colaboración de BP con Selena Gomez fue algo que sorprendió mucho a los BLINKS. El video oficial de "Ice Cream" ya tiene más de 200 millones de reproducciones a unas semanas de su estreno/Foto: Mi Escaparate

Además de todo eso, Netflix ha anunciado que un documental sobre el grupo surcoreano titulado BLACKPINK: Light Up the Sky se lanzará el 14 de octubre.

Los fanáticos están mucho más que entusiasmados y nerviosos por conocer cuál será la temática del tan esperado nuevo disco y cuál será el siguiente single promocional que lanzarán.

Recordemos que ellas volvieron a la música con el tema “How You Like That”, el cual rompió diversos récords importante en las plataformas y las listas más importantes de popularidad musical. ¿Verás el evento digital que ofrecerá Blackpink antes del lanzamiento de The Album?