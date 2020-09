BLACKPINK protagonizará el primer capítulo de la serie de Youtube “Released”/Foto: Kpop

Blackpink lanzará una nueva serie de YouTube detrás de escena, que plantea la pregunta: How You Like That? (¿Qué te parece?)

YouTube anunció este miércoles que lanzará una nueva serie semanal original, llamada “Released”.

Programada para estrenarse el jueves, la serie semanal de dieciséis episodios contará con algunos de los artistas más notables de la música y mostrará los momentos emocionantes justo antes de lanzar nueva música.

Lanzado y presentado por la DJ de Washington DC, Little Bacon Bear, proviene del CEO de Gunpowder & Sky, Van Toffler y Den of Thieves.

"Van Toffler es el visionario detrás de algunos de los momentos más memorables de la música y el socio perfecto para dar vida a este proyecto", dijo Susanne Daniels, directora global de contenido original de YouTube.

"'RELEASED' reúne a un equipo de ensueño para una serie semanal de actualidad que celebra la forma creativa en que se consume música en YouTube mientras revitaliza un formato probado y verdadero con éxito comprobado", declaró la experta.

BLACKPINK tendrá estrenos consecutivos

Las cantantes de "Kill This Love" protagonizarán el piloto de la serie antes de lanzar su álbum de estudio el jueves.

Si bien YouTube aún tiene que compartir talento adicional para aparecer, el servicio de transmisión de video anunciará los próximos artistas cada semana.

“Nos sentimos honradas y felices de ser las primeras en "LANZAR" el nuevo contenido original de YouTube", dijo el grupo de K-Pop.

"Esperamos que sea una gran oportunidad para celebrar nuestro primer álbum completo 'THE ALBUM' con muchos fanáticos de la música global”, expresó Blackpink. La nueva serie se transmitirá en YouTube todos los jueves a las 11:45 pm ET.

El nuevo disco de Blackpink se estrenará a nivel mundo el 2 de octubre. contará con 8 canciones, incluyendo dos colaboraciones con las cantantes estadounidenses Selena Gomez y Cardi B/Foto: Vinilo Blog

La serie está producida por Den of Thieves y con la producción ejecutiva de Van Toffler, Barry Barclay y Matt Elias para Gunpowder & Sky.

Alex Piper, director de Unscripted, y Margaret Burris, directora de desarrollo, supervisarán la serie de YouTube Originals. ¿Verás esta nueva serie de BP?, ¿Crees que ayudará a incrementar las ventas y reproducciones de su nueva música?