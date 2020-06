BLACKPINK presentará "How You Like That" por primera vez en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

blackpink jimmy fallow

Fue el propio Jimmy Fallon quien anunció que la próxima semana BLACKPINK aparecerá en su conocido programa.

Han salido más detalles al respecto y es que el 26 de junio, BLACKPINK presentará su canción previa al lanzamiento "How You Like That" por primera vez en el programa.

Cabe mencionar que esta será la primera aparición de BLACKPINK en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", habiendo actuado previamente en otros programas como "The Late Late Show with James Corden", "The Late Show with Stephen Colbert" y "Good Morning America".

"How You Like That" es parte de su "regreso en tres pasos", que incluirá un segundo lanzamiento de una nueva canción entre julio y agosto, y el primer álbum de estudio del grupo en septiembre.

Anteriormente,YG Entertainment informó que las chicas de BLACKPINKestrenarían una nueva canción durante junio, melodía que será un lanzamiento previo a su siguiente material discográfico.

La canción fue anunciada para estrenarse durante el 26 de junio en Corea, pero la primera presentación que BLACKPINK hará de esa melodía será en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El programa puede verse a través de la señal de NBC en Estados Unidos y por Sky One en México y Latinoamérica.

BLACKPINK revelan detalles

Las chicas de BLACKPINK han estado bastante activas en las redes oficiales de la girlband pues se está a nada del lanzamiento de How You Like That.

En los videos que subió BLACKPINK salen las chicas a cuadro de manera individual, con diferentes poses y movimientos que hacen una secuencia dinámica y con mucha energía, lo que nos puede dar algunas pistas de lo que podremos ver en el MV oficial de How You Like That.

Los cambios de look de las chicas es lo que más ha impactado al BLINK y la industria musical ha estado atenta del contenido tan esperado de este comeback, pues en el último año las idols tuvieron un gran éxito a nivel internacional a pesar de que el grupo se mantuviera como “inactivo”.

El comeback de BLACKPINK es uno de los más esperados en esta temporada y ya no sólo es por su tan amado fandom, también ya es esperado por los fans que recientemente han volteado a ver al cuarteto de talentosas chicas por el éxito que tuvieron con la colaboración de Sour Candy junto con Lady Gaga.