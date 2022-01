BLACKPINK prepara nuevo álbum y gira mundial, ¿Vendrán a México?

Preparan gira mundial, ¿Visitarán México?

Un anunció que ya provocó un gran revuelo entre todos los fans del K-pop fue el realizado por YG Entertainment luego de asegurar que este año muchos de sus artistas sorprenderían al público con sus regresos y nuevos proyectos.

Dicha empresa es la encargada de llevar la carrera de las queridas BLACKPINK, por lo que en redes sociales sus fans no han no han parado de comentar cuanto esperan que regresen con un álbum nuevo ya que su último trabajo fue "The Album" en 2022, el cual se convirtió en un "Million seller".

El anunció es verdaderamente una gran noticia luego de que en meses pasados como te informamos en La Verdad Noticias, Lisa diera positivo a Covid-19, lo que a finales de Noviembre causó gran angustia entre sus seguidores.

¿BLACKPINK regresará a México?

Si bien el regreso a México no ha sido anunciado oficialmente por las redes sociales de la agrupación, se tiene información de que todas las miembros tienen intenciones de preparar una gira mundial que podría incluir nuestro país, aunque aún no hay fechas exactas.

Así que estaremos informando puntualmente la confirmación y ciudades que visitará Blackpink para que sus " Blinks" puedan disfrutar sus grandes éxitos como "Lovesick girls" y "How you like that".

¿Quién es la líder de BLACKPINK?

Los fans de la agrupación tienen muy claro que cada miembro de BLACKPINK tiene un roll, pero muchos se han preguntando ¿Quién es la líder?, pues te explicamos.

La vocalista y bailarina principal es Rose, la vocalista líder y visual del grupo es Jisoo, mientras que Jennie es la rapera principal y Lisa es la bailarina y la rapera líder.

De hecho, quién ha tomado más relevancia es Lisa quién recientemente se volvió noticia ya que sus fans construyeron una escuela en Yunnan, China en su honor.

